Osimhen via dal Napoli, la conferma del compagno e amico: “So già dove giocherà” William Troost-Ekong, difensore del Paok Salonicco e capitano della Nigeria, sa già tutto. In un’intervista ha parlato della confessione fattagli dall’attaccante. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Victor Osimhen andrà via da Napoli al termine della stagione. Non c'è possibilità resti ancora in azzurro, del resto i patti al momento del rinnovo sono stati chiari: in cambio di una clausola da 130 milioni, che assicura al presidente Aurelio De Laurentiis un tesoretto da incassare con la sua cessione, l'attaccante ha accettato di restare ancora per un po' soddisfatto dalla stretta di mano e dall'adeguamento economico (10 milioni netti) che fa di lui il più pagato in Serie A.

Una posizione di privilegio assoluto che qualche scompenso pure lo ha creato all'interno della squadra: nel corredo di un'annata tanto disastrosa quanto balorda, perché nessuno avrebbe mai immaginato che i campioni d'Italia facessero una fine del genere, c'è anche la sua figura ‘ingombrante' a sollevare qualche malumore. Ancora per poco, lo sanno anche le pietre che il suo futuro è già scritto.

La domanda semmai è un'altra: dove giocherà a partire dalla prossima stagione? I margini di manovra sono abbastanza ristretti, la somma necessaria a prenderlo dal Napoli limita il campo a poche società. La Premier League resta il sogno di Osimhen, e non è un mistero che Arsenal e Chelsea (a lui gradito) abbiano messo gli occhi su di lui, ma a lavorare nell'ombra c'è anche il Paris Saint-Germain che deve colmare il vuoto lasciato da Kylian Mbappé (promesso sposo al Rel Madrid).

Sullo sfondo c'è sempre l'Arabia Saudita che nell'estate scorsa ha fatto una corte spietata al calciatore: gli ha promesso ponti d'oro, guadagni da capogiro dinanzi ai quali il calciatore ha vacillato (e il Napoli ha addirittura giocato al rialzo, arrivando a chiedere 200 milioni) ma non ha ceduto. La sua preferenza è restare in Europa, in un top club che gli assicuri opportunità di vittoria e non solo tanti soldi. Quale?

William Troost-Ekong, difensore del Paok Salonicco e capitano della Nigeria, sa già tutto. La recente esperienza in Coppa d'Africa – conclusa con la sconfitta in finale con la Costa d'Avorio – gli ha permesso di stare più a contatto con Osimhen e tra una chiacchiera e l'altra era inevitabile che l'attenzione cadesse anche sul suo futuro.

L'ex centrale di Udinese e Salernitana conferma che il Napoli lo venderà nella prossima sessione di mercato ma lascia qualcosa in sospeso: non rivela la confessione fattagli dallo stesso connazionale, che sembra aver già deciso quale maglia indossare: "Dove giocherà l’anno prossimo? Veramente non posso dirvi niente, ma lo so!".