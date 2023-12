Osimhen è lontano da Napoli e si dichiara ad un’altra squadra: due cuori e una preghiera Il profilo Twitter di Victor Osimhen è esploso dopo la risposta piena d’amore data dal bomber del Napoli alla richiesta di un tifoso di un’altra squadra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Victor Osimhen si trova in Nigeria per trascorrere in famiglia le vacanze di fine anno, che per lui coincidono col suo compleanno (proprio oggi l'attaccante ha compiuto 25 anni). Il Napoli, con cui i rapporti sono tornati eccellenti dopo il fresco rinnovo di contratto, gli ha dato il permesso di anticipare la partenza visto che il calciatore era squalificato per una giornata e dunque avrebbe comunque saltato la partita di oggi contro il Monza. Osimhen tra qualche giorno partirà poi per la Costa d'Avorio per disputare la Coppa d'Africa con la sua nazionale. Intanto oggi ha ricevuto tanti messaggi di auguri e tra questi uno in particolare ha fatto esplodere il suo profilo Twitter per la risposta piena d'amore data ad un tifoso di una squadra che gli chiedeva di trasferirsi lì.

Victor Osimhen ha compiuto 25 anni proprio oggi 29 dicembre

Pur col rinnovo appena sottoscritto fino al 2026, Osimhen resta uomo mercato caldissimo per la prossima estate, con le big di Premier League in prima fila per accaparrarselo. Adesso il bomber nigeriano ha anche la targhetta del prezzo ben esposta, visto che a fronte dell'enorme aumento di stipendio che lo ha portato a guadagnare una decina di milioni all'anno, Aurelio De Laurentiis ha ottenuto l'inserimento di una clausola rescissoria molto alta, pari a circa 130 milioni.

Tra le squadre che da mesi sono chiacchierate per portarsi a casa il miglior giocatore dello scorso campionato di Serie A c'è il Chelsea e proprio un tifoso dei Blues – che nonostante gli investimenti massicci della nuova proprietà non riescono a tirarsi fuori da un limbo di mediocrità – ha innescato la reazione social di Osimhen, che a sua volta ha fatto deflagrare i media Oltremanica, all'insegna del "più grande indizio" dato dal nigeriano sul suo possibile trasferimento a fine stagione.

"Buon compleanno Victor, per favore vieni presto e salva il Chelsea", ha scritto un sostenitore della squadra di Pochettino – attualmente decima in Premier staccata di ben 17 punti dal Liverpool capolista – postando una foto di Victor bambino con addosso proprio la maglia dei Blues. Un appello al quale Osimhen ha risposto andando un po' oltre il semplice ringraziamento per gli auguri: il bomber di Lagos ha postato due cuoricini rossi e l'emoji di una preghiera. Tanto è bastato a far totalizzare numeri pazzeschi al suo tweet di risposta, con tantissimi altri tifosi del Chelsea scatenati a dargli già il benvenuto a Londra.

Quello che è certo è che da qua a giugno le voci di mercato impazzeranno e non è detto che basti la clausola per prendersi Osimhen: non è esclusa un'asta che possa ulteriormente far lievitare il prezzo del bomber.