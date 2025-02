video suggerito

Osimhen segna ma non basta, Galatasaray pessimo anche in casa: eliminato malamente in Europa League Prestazione imbarazzante anche nel match di ritorno a Istanbul d parte del Galatasaray. Dopo il poker subito in Olanda i giallorossi non vanno oltre il 2-2 casalingo venendo malamente eliminati in Europa League. E le tante assenze non sono un alibi.

A cura di Alessio Pediglieri

Il Galatasaray saluta l'Europa non riuscendo a rimediare alla batosta rimediata nel match di andata all'AFAS Stadion di Alkmaar, sommerso da 4 gol dell'AZ. Che ha retto l'urto anche nella tana giallonera di Istanbul dove gli olandesi hanno costretto i campioni di Turchia ad un modesto 2-2. In cui ha segnato anche Victor Osimhen per una rete amara e inutile, illudendo per una rimonta che in realtà non è mai iniziata.

Il Galatasaray pessimo anche in casa: l'Alkmaar passeggia a Istanbul

I tifosi del Galatasaray ci credevano, soprattutto per il rientro dalla squalifica di Victor Osimhen, capocannoniere stagionale della squadra turca che avrebbe però dovuto compiere il classico miracolo sportivo, ribaltando un pesantissimo 4-1 subito i terra olandese che alla fine è risultato fatale. Una gara che l'Alkmaar ha reso difficile al Gala, proponendo ancora un volta un ottimo calcio: gli uomini di Martens non solo chiudono in vantaggio il primo tempo ma a inizio di ripresa si prendono il lusso anche del raddoppio. Una doppia doccia fredda grazie alla prima rete di Maikuma al 42′ e poi il parziale di 0-2 con Kasius al 55′.

Gol di Osimhen, ma la reazione non c'è: Galatasaray fuori dall'Europa

La reazione del Galatasaray arriva tardiva anche se lo squillo della rivolta lo suona proprio Victor Osimhen sugli sviluppi di un corner: incornata sul palo più lontano al 56′ su assist di Torreira. I padroni di casa provano anche a crederci quando al 70′ Yilmaz ispira Sallai per la rete del pareggio. Sul 2-2 il Galatasaray spinge e preme ma l'Alkmaar non soffre più di tanto. Anzi, sfruttando la spinta offensiva turca punge in contropiede e per ben due volte rischia di chiudere anche il match di ritorno con una vittoria, con Penetra prima e Koopmeiners poi che sfiorano la rete del 3-2.

Galatasaray devastato dagli infortuni: anche il derby con il Fenerbahce diventa un incubo

Il Galatasaray ha giocato la gara di ritorno senza diversi giocatori chiave, tra cui Kaan Ayhan (squalificato), Ismail Jakobs, Alvaro Morata, Yunus Akgun e Mauro Icardi, tutti infortunati. Queste assenze hanno costretto l'allenatore Okan Buruk a fare affidamento su giocatori marginali e giovani che non hanno saputo dare il supporto sperato. Una situazione che preoccupa anche in chiave campionato: c'è lunedì sera l'attesissimo derby della Süper Lig turca contro il Fenerbahce di Mourinho, infuocato dalle solite polemiche di vigilia, che non faranno dormire ora sogni tranquilli ai tifosi del Gala,