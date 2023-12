Osimhen rivela per chi ha votato al Gran Galà del calcio, ridono tutti: “Ma si può fare?” Il bomber del Napoli ha candidamente, sul palco del Gran Galà del Calcio 2023, di essersi auto votato come miglior calciatore della scorsa Serie A. Osimhen ha generato così una scena divertentissima.

A cura di Alessio Morra

A Milano il gotha della Serie A si è presentato per il Gran Galà del Calcio. Sono stati assegnati premi relativi alla stagione 2022-2023. Il Napoli ha fatto man bassa conquistando una sfilza di riconoscimenti dopo lo Scudetto vinto con larghissimo vantaggio. Spalletti miglior allenatore, Osimhen miglior calciatore, Kvaratskhelia autore del gol più bello. Cinque calciatori partenopei (compreso l'ex Kim) nella top 11. Osimhen ha battuto Kvara e si è aggiudicato il premio di migliore della scorsa Serie A. Il nigeriano sul palco rispondendo a una domanda ha fatto una simpatica gaffe perché ha confessato di essersi votato, cosa che non poteva fare.

Una serata importante e sempre attesa quella del Gran Galà del Calcio, quest'anno un po' di più perché si attendeva il primo incontro, dopo mesi, tra De Laurentiis e Spalletti. Sul palco solo sorrisi. I vincitori hanno con orgoglio preso il proprio riconoscimento. Quando tutti i premi sono stati assegnati i calciatori scelti tra i migliori di ogni reparto si sono presentati sul palco e lì c'è stato un momento molto simpatico.

Federica Masolin, giornalista di Sky che ha condotto l'evento, ha chiesto agli undici calciatori presenti chi avessero votato come miglior calciatore della Serie A. Una domanda non certo difficile né spinosa, ma comunque poteva portare discussioni o qualche piccola polemica, considerato che Kvaratskhelia aveva vinto il premio per la Lega di Serie A, mentre nel Premio Aic, nel quale votano i calciatori, si è imposto Osimhen.

Il primo a rispondere è stato Leao che ha dichiarato di aver votato Osimhen, poi è toccato rispondere al capocannoniere dell'ultimo campionato. Masolin in inglese gli parla, lui risponde: "Me stesso", nell'ilarità generale. Le regole non lo impediscono, ma l'auto-voto del bomber ha generato sorrisi. Osimhen se la ride, gli altri calciatori sul palco pure.

I sorrisi abbondano mentre continuano le risposte, con gli altri calciatori della top 11 che quasi si dividono in modo quasi equo tra il bomber e il fantasista del Napoli. Osimhen è stato votato da Kvara, Bastoni e Maignan. Mentre Kvaratskhelia ha ricevuto le preferenze di Di Lorenzo, Lobotka e Calhanoglu, mentre Barella ha scelto Di Lorenzo.