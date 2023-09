Osimhen prende parola nello spogliatoio dopo lo scontro con Garcia: la decisione del Napoli Victor Osimhen dopo la plateale reazione al cambio di Rudi Garcia in Bologna-Napoli si è scusato con la squadra e il tecnico.

A cura di Marco Beltrami

Al di là dei risultati non all'altezza delle aspettative a preoccupare i tifosi del Napoli nelle ultime settimane sono stati anche i plateali segnali di nervosismo delle stelle azzurre. Anche Victor Osimhen come già in precedenza Kvaratskhelia ha manifestato la sua perplessità nei confronti delle scelte di Garcia. A Bologna il nigeriano dopo il cambio si è lamentato ad ampi gesti con il mister. Cosa è successo dopo, e come ha reagito il club?

Ha fatto a più riprese il gesto del due il bomber nigeriano che avrebbe voluto al suo fianco un'altra punta a dargli man forte, invece di lasciare il campo. Una situazione che ovviamente ha alimentato ulteriori polemiche al netto, sollevando non pochi dubbi sull'atmosfera all'interno dello spogliatoio partenopeo.

Se capitan Di Lorenzo ha catechizzato il suo compagno, facendo leva sul suo status di capitano, Garcia ha minimizzato davanti alle telecamere. De Laurentiis dal canto suo complimentandosi con tutti sui social ha voluto trasferire un segnale di compatezza.

E il diretto interessato? Come si è comportato Osimhen dopo l'uscita dal campo turbolenta in Bologna-Napoli? Il centravanti nigeriano già negli spogliatoi ha preso la parola e si è scusato con i compagni e con il tecnico per quel gesto destabilizzante e figlio anche della frustrazione per una serata storta culminata nel rigore sbagliato.

Osimhen ha ripetuto il tutto anche in mattinata a Castel Volturno dove la squadra si è già ritrovata per preparare la partita infrasettimanale contro l'Udinese dove sarà fondamentale ritrovare i tre punti e la serenità. Insomma tutto rientrato dunque con l'intento di restare uniti e non aprire crepe all'interno del gruppo. Come si comporterà il Napoli ora con Osimhen? Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, trapela la volontà di non multare il ragazzo. Il caso dunque è chiuso, o almeno così pare con l'imperativo del momento che è quello di ritrovare il proverbiale amalgama.