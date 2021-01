Victor Osimhen sarà indisponibile anche per la sfida in Supercoppa tra il Napoli e la Juventus che si giocherà il prossimo 20 gennaio al ‘Mapei Stadium' di Reggio Emilia. Ad annunciarlo è stato Sky Sport che ha fatto sapere come il giocatore che è ancora a casa alle prese con il Covid. Possibilità invece di rivedere in campo Mertens. Si attenderà infatti la giornata di domani per capire se Gattuso opterà o meno sulla convocazione del belga. Ma al momento c’è la forte possibilità che gli venga risparmiata la trasferta per poi concedergli qualche minuto contro l’Empoli in Coppa Italia.

Osimhen invece, oltre al tanto discusso contagio al Covid-19 degli ultimi giorni è comunque ancora alle prese anche con l'infortunio alla spalla rimediato con la Nigeria e che praticamente non gli ha più permesso di scendere in campo con gli azzurri. Un problema non di poco conto per Gattuso che non ha avuto le stesse risposte da Petagna nel 4-2-3-1 di partenza e che spera nel pronto recupero dell'ex Lille che si era integrato al meglio nel sistema di gioco del tecnico calabrese.

Osimhen indisponibile per la gara di Supercoppa contro la Juventus

Oltre alla positività, da considerare anche il dolore alla spalla del giocatore per l'infortunio rimediato in Nazionale con la maglia della sua Nigeria. Le buone notizie per Gattuso arrivano invece dall'infermeria con Mertens che è ormai sulla via del recupero e potrebbe essere impiegato solo in Coppa Italia per qualche minuto. Per la sua convocazione contro l'Udinese invece, bisognerà attendere la giornata di domani.