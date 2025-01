video suggerito

Osimhen impazzisce all'uscita da una discoteca: "Datemi le foto, vi pagherò. Oppure vi distruggo" Victor Osimhen protagonista di un'aggressione nei confronti di un giornalista che l'aveva fotografato all'esterno di un locale. L'attaccante ex Napoli, oggi al Galatasaray, gli avrebbe poi offerto soldi per distruggere quegli scatti.

A cura di Fabrizio Rinelli

Immagini (posta.com.tr/spor/).

Victor Osimhen ha già segnato 15 gol tra campionato ed Europa League con la maglia del Galatasaray. L'ormai ex attaccante del Napoli protagonista dello Scudetto vinto nel 2023 con Luciano Spalletti in panchina, sarebbe stato protagonista di un episodio di aggressione in Turchia. A riportarlo è stato il quotidiano Posta che ha reso nota la vicenda pubblicando anche alcune immagini di quella serata. Osimhen sarebbe impazzito alla vista dei giornalisti appostati all'esterno di un locale dove si trovava con alcuni suoi amici. L'attaccante è rimasto spiazzato.

Evidentemente non voleva la presenza di macchine fotografiche né di cronisti e per questo motivo avrebbe preso di mira il giornalista Tolga Bozduman. Volevano scattargli delle foto – cosa che è poi accaduta – ma il giocatore avrebbe reagito male a quegli scatti attaccando sia fisicamente che verbalmente giornalista minacciandolo prima di prenderlo a pugni. Una vicenda che sta facendo scalpore in Turchia anche se non è ancora nessuna dichiarazione ufficiale da parte del Galatasaray o del giocatore. La testimonianza di quanto accaduto l'ha riportata proprio lo stesso giornalista.

Il primo piano di Osimhen dopo lo scatto. (posta.com.tr/spor/)

Il giornalista Tolga Bozduman ha descritto i momenti di tensione riportando la sua versione dei fatti. "Abbiamo filmato Osimhen alla porta del locale con tre miei colleghi – ha dichiarato il giornalista proprio attraverso l'edizione online del quotidiano per cui lavora -. Quando i flash si sono spenti si è scatenato l'inferno e mi è corso incontro urlando". Il racconto dell'uomo su quanto accaduto con l'attaccante del Galatasaray prosegue: "Ha provato a portarmi via la macchina fotografica, ma non l'ho presa. Il pugno che mi ha sferrato mi ha colpito".

Osimhen avrebbe offerto dei soldi al giornalista per distruggere tutto

L'aggressione da parte del centravanti nigeriano sarebbe dunque avvenuta secondo quanto riferisce il giornalista. "Mi fa ancora male il lato destro – ha aggiunto a proposito del momento di tensione che si era venuto a creare -. Poi ha cominciato a imprecare". A questo punto il giornalista spiega come Osimhen avrebbe pensato di offrirgli dei soldi per distruggere quelle fotografie: "‘Distruggile e ti darò dei soldi'. Quando ho rifiutato mi ha poi minacciato dicendo che mi avrebbe distrutto". Un episodio che se confermato sarebbe davvero molto grave.