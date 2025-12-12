Oscar si ritira dal calcio a 34 anni per problemi di salute: era svenuto durante le visite mediche
La carriera di Oscar è arrivata al capolinea: a 34 anni il brasiliano è pronto a dare l'addio al calcio giocato per un problema di salute che lo ha tormentato nelle ultime settimane. Esattamente un mese fa è svenuto mentre stava sostenendo gli esami medici di routine con il San Paolo ed è stato ricoverato per cinque giorni all'ospedale Albert Einstein per una sincope vasovagale. Dopo quell'episodio la sua carriera sembrava a rischio e dopo un periodo di riflessione ha deciso di non rischiare e di appendere gli scarpini al chiodo.
Secondo quanto riportato da ESPN il centrocampista avrebbe comunicato alla famiglia e ai suoi collaboratori più stretti la decisione di ritirarsi dall'attività agonistica e di non scendere più in campo. Il giocatore era ritornato ad allenarsi con la sua squadra ma poi ha tenuto un incontro con i dirigenti in cui comunicava la decisione di non scendere più in campo nonostante abbia un contratto valido fino alla fine del 2027.
Oscar annuncerà a breve l'addio al calcio
Ormai è tutto deciso e manca solo l'incontro formale con la società prima di annunciare al mondo il ritiro dall'attività agonistica. Oscar ha scelto di dire addio al calcio a 34 anni dopo il problemi di salute che lo hanno costretto a cinque giorni di ricovero nel mese di novembre: durante le visite mediche con il San Paolo ha accusato una sincope vasovagale, ossia una perdita di coscienza transitoria causata da un calo della pressione sanguigna e della frequenza cardiaca. Non è una condizione pericolosa e può essere tenuta a bada anche con l'utilizzo di farmaci, ma il giocatore ha scelto di porre fine alla sua carriera.
Il San Paolo non ha mai fissato un tempo per il suo rientro, lasciandogli lo spazio necessario per riprendersi dallo stress fisico ed emotivo e prendere la decisione più giusta. Persone vicino a lui hanno raccontato che il malore è stato intenso e che sarebbe rimasto addirittura senza polso per 50 secondi il giorno in cui è svenuto. Per Oscar è stato un vero shock e, anche se non si tratta di una condizione pericolosa, ha preferito agire con cautela. Il centrocampista era arrivato in Brasile all'inizio della stagione e ha giocato 21 partite ma interromperà il suo contratto: secondo i media brasiliani il club potrebbe offrirgli un ruolo dietro le quinte per non interrompere del tutto il rapporto.