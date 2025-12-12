Calcio
video suggerito
video suggerito

Oscar si ritira dal calcio a 34 anni per problemi di salute: era svenuto durante le visite mediche

Dopo lo svenimento di inizio novembre Oscar ha deciso di non tornare a giocare per il San Paolo: conclude la sua carriera a 34 anni ma potrebbe continuare a lavorare per il club brasiliano.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Ada Cotugno
1 CONDIVISIONI
Immagine

La carriera di Oscar è arrivata al capolinea: a 34 anni il brasiliano è pronto a dare l'addio al calcio giocato per un problema di salute che lo ha tormentato nelle ultime settimane. Esattamente un mese fa è svenuto mentre stava sostenendo gli esami medici di routine con il San Paolo ed è stato ricoverato per cinque giorni all'ospedale Albert Einstein per una sincope vasovagale. Dopo quell'episodio la sua carriera sembrava a rischio e dopo un periodo di riflessione ha deciso di non rischiare e di appendere gli scarpini al chiodo.

Secondo quanto riportato da ESPN il centrocampista avrebbe comunicato alla famiglia e ai suoi collaboratori più stretti la decisione di ritirarsi dall'attività agonistica e di non scendere più in campo. Il giocatore era ritornato ad allenarsi con la sua squadra ma poi ha tenuto un incontro con i dirigenti in cui comunicava la decisione di non scendere più in campo nonostante abbia un contratto valido fino alla fine del 2027.

Oscar è stato ricoverato in ospedale in seguito allo svenimento
Oscar è stato ricoverato in ospedale in seguito allo svenimento

Oscar annuncerà a breve l'addio al calcio

Ormai è tutto deciso e manca solo l'incontro formale con la società prima di annunciare al mondo il ritiro dall'attività agonistica. Oscar ha scelto di dire addio al calcio a 34 anni dopo il problemi di salute che lo hanno costretto a cinque giorni di ricovero nel mese di novembre: durante le visite mediche con il San Paolo ha accusato una sincope vasovagale, ossia una perdita di coscienza transitoria causata da un calo della pressione sanguigna e della frequenza cardiaca. Non è una condizione pericolosa e può essere tenuta a bada anche con l'utilizzo di farmaci, ma il giocatore ha scelto di porre fine alla sua carriera.

Leggi anche
Il video di Zidane che gioca a calcio a 53 anni è impressionante: come se avesse fermato il tempo

Il San Paolo non ha mai fissato un tempo per il suo rientro, lasciandogli lo spazio necessario per riprendersi dallo stress fisico ed emotivo e prendere la decisione più giusta. Persone vicino a lui hanno raccontato che il malore è stato intenso e che sarebbe rimasto addirittura senza polso per 50 secondi il giorno in cui è svenuto. Per Oscar è stato un vero shock e, anche se non si tratta di una condizione pericolosa, ha preferito agire con cautela. Il centrocampista era arrivato in Brasile all'inizio della stagione e ha giocato 21 partite ma interromperà il suo contratto: secondo i media brasiliani il club potrebbe offrirgli un ruolo dietro le quinte per non interrompere del tutto il rapporto.

Calcio
1 CONDIVISIONI
Immagine
Serie A
Milan-Como in Australia, la decisione finale arriverà il 18 dicembre: dove si può giocare
Aurelio De Laurentiis mette in imbarazzo Pardo provocandolo: "Ma chi le ha detto che sono romanista?"
Coppa d'Africa, chi sono i convocati della Serie A: da Lookman a N'Dicka, l'elenco squadra per squadra
Come ha fatto Vardy a diventare il giocatore del mese in Serie A superando Neres e Lautaro
Alvaro Morata, l'infortunio è serio: assenza di almeno due mesi, il Como dovrà tornare sul mercato
DAZN lancia l'abbonamento "Pass Giornata" per vedere la Serie A a 19,99 euro, ma i conti non tornano
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views