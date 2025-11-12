Paura per Oscar, sviene durante le visite mediche col San Paolo: l’ex Chelsea trasportato in ospedale

Paura per Oscar durante le visite mediche col San Paolo. Il fantasista brasiliano ex Chelsea, noto anche per la sua lunga permanenza in Cina allo Shanghai Port dal 2017 al 2024, è svenuto durante dei test predisposti dal club. Il giocatore, oggi 34enne, ha perso i sensi mentre si trovava sulla cyclette per una prova sotto sforzo. Per lui infatti, come sottolinea ESPN, si tratta di un problema cardiaco. Il giocatore, si è sentito male ieri mattina presso il centro di allenamento di Barra Funda ed è stato trasportato immediatamente in ambulanza all'Einstein Hospital Israelita, dove si trova attualmente. Non è stata ancora fissata una data di dimissione.

Oscar stava eseguendo questo test a intervalli quando si è sentito male, è caduto a terra ed è rimasto privo di sensi per circa due minuti. È stato prontamente assistito dal team medico che stava conducendo i test. Oscar ha un problema cardiaco da diversi mesi. Ad agosto, quando è stato visitato per la frattura vertebrale riportata in una partita contro il Corinthians, gli esami hanno evidenziato un'anomalia. Il giocatore ha effettuato accertamenti, ma aveva ricevuto un referto che lo autorizzava a giocare. Oggi addirittura si parla che possa presto annunciare anche il suo addio al calcio.

Nel frattempo sul proprio sito ufficiale il San Paolo ha pubblicato una nota sulle condizioni del giocatore: "Durante gli accertamenti effettuati martedì mattina (11), al SuperCT, nell'ambito della preparazione alla pre-stagione 2026, l'atleta Oscar ha presentato un episodio con alterazioni cardiologiche, prontamente curato dai professionisti del club e dall'equipe medica dell'Einstein Hospital Israelita, presenti sul posto. Il giocatore è stato poi trasportato in ospedale, dove attualmente le sue condizioni sono stabili e rimane sotto osservazione per ulteriori accertamenti volti a chiarire la diagnosi. Come da procedura standard e nel rispetto della privacy del giocatore, nuove informazioni saranno rese pubbliche non appena ci saranno aggiornamenti da parte dell'équipe medica, in accordo con Oscar".

Leggi anche Mia Enderby esce in barella e con l'ossigeno: paura a Liverpool dopo il tremendo impatto sul collo

Oscar in azione con la maglia del San Paolo.

Oscar si stava preparando a tornare in campo e aveva la possibilità di essere convocato per il derby contro il Corinthians. Il giocatore stava recuperando da un infortunio al polpaccio sinistro, subito circa un mese fa, che lo aveva tenuto fuori dalle partite contro Gremio, Mirassol, Bahia, Vasco e Flamengo. Si stava riprendendo lentamente e i progressi erano evidenti ma ora pare che dopo questo problema cardiaco, la famiglia abbia chiesto al giocatore di smettere definitivamente col calcio. L'ultima volta che il centrocampista è sceso in campo è stato il 19 luglio, proprio contro il Corinthians, allo stadio Morumbi. Da quando è tornato al San Paolo, ha giocato 21 partite e segnato due gol. Oscar era stato ingaggiato alla fine del 2024 e ha un contratto con il club fino alla fine del 2027.