Ordigno esplosivo lanciato dalla curva durante la finale: quattro calciatori crollano al suolo

La finale della Coppa di Serbia tra Stella Rossa e Vojvodina è stata sospesa per il lancio in campo di un ordigno esplosivo: quattro calciatori si sono accasciati sul prato in stato di shock, fortunatamente non ci sono state conseguenze più gravi.

A cura di Paolo Fiorenza

La finale di Coppa di Serbia tra Vojvodina e Stella Rossa ha vissuto un momento drammatico poco prima della fine del primo tempo, quando sul risultato di 1-0 per la squadra di Belgrado (che poi ha trionfato 3-0) da una delle due curve è partito un ordigno esplosivo che ha fatto accasciare sul terreno di gioco quattro calciatori, letteralmente ‘abbattuti' dal fragore del potentissimo petardo, che fortunatamente non ha colpito nessuno di loro.

La finale della Coppa di Serbia sospesa per il lancio in campo di un ordigno esplosivo

Si stava giocando il 41′ della prima frazione della finale di coppa nazionale, allo stadio Kraljevica di Zajecar, quando dal settore occupato dai tifosi del Vojvodina è stato lanciato l'ordigno, che è esploso in piena area di rigore della Stella Rossa, impegnata in difesa su azione di calcio d'angolo.

L'incidente ha lasciato quattro giocatori sdraiati sull'erba, visibilmente storditi: tre del Vojvodina e uno della Stella Rossa. La reazione dell'arbitro è stata immediata: ha interrotto la partita e ha autorizzato l'ingresso urgente degli staff medici. La paura che potesse essere successo qualcosa di grave si è ben presto sedata: non ci sono stati feriti né ulteriori conseguenze.

Lo shock per quanto accaduto ha comunque ritardato di alcuni minuti la ripresa del gioco. Nessun responsabile è stato individuato nella curva dei tifosi del Vojvodina, il che ha alimentato polemiche in Serbia circa le condizioni di sicurezza in cui si è svolto il match. FIFPRO, il sindacato internazionale dei calciatori, ha condannato la decisione dell'arbitro di far proseguire la partita senza identificare i responsabili tra il pubblico, sottolineando come la violenza sul luogo di lavoro non debba essere tollerata.

La Stella Rossa centra il ‘Double': vince la coppa nazionale dopo il campionato

La Stella Rossa non si è fatta distrarre dall'episodio e ha portato a casa la Coppa di Serbia, arrotondando il risultato al 3-0 finale in virtù delle reti arrivate in pieno recupero, al 95′ e al 102′. La squadra della capitale centra così un ricco ‘Double', essendosi già assicurata la vittoria del campionato alcune settimane fa.