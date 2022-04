Onana litiga, l’Ajax lo punisce: niente finale di Coppa d’Olanda per il neo portiere dell’Inter Nella finale di Coppa d’Olanda, ten Hag non ha convocato il portiere camerunense al centro di una feroce polemica con i propri tifosi.

A cura di Alessio Pediglieri

Continua il braccio di ferro e la difficilissima convivenza tra Andrè Onana, l'Ajax e i tifosi dei Lancieri. Un rapporto oramai al limite e ai minimi termini tanto che il club ha deciso di escluderlo dalla finale di Coppa d'Olanda che si sta giocando contro il PSV Eindhoven. Il motivo? Le sue risposte polemiche alle critiche che la tifoseria dell'Ajax gli aveva rivolto dopo la gara contro lo Sparta Rotterdam.

Dunque, per Onana nemmeno la gioia di concludere con l'eventuale botto in Olanda, vincendo la Coppa nazionale perché ten Hag lo ha tenuto fuori dai convocati. Ufficialmente il nazionale camerunense è infortunato, per un problema all'inguine che lo costringe al riposo e ad un allenamento ridotto e differenziato, ma la vera motivazione è l'atteggiamento che il portiere ha assunto nelle ultime settimane. Bersagliato dai suoi stessi tifosi, che male hanno gradito la notizia della sua firma con l'Inter già avvenuta in piena stagione.

Le parole del tecnico dei Lancieri sono state di una malcelata distensione: "E' infortunato, ha un problema che lo tiene a riposo. Non ho certo rinunciato a lui per sempre da qui a fine stagione…" eppure qualcosa che non va c'è ed è evidente. Tutto nasce dopo la gara vinta contro lo Sparta Rotterdam, quando Onana non era rimasto in silenzio davanti ai fischi ricevuti in campo dai tifosi. "Non me ne frega un ca**o", aveva commentato il portiere camerunense che sta concludendo la sua ultima stagione in Olanda prima di trasferirsi all'Inter da parametro zero.

Tifosi che hanno già da tempo preso di mira il loro ex beniamino, a tal punto che c'era stato un comunicato verso il proprio club con la richiesta esplicita di non farlo più scendere in campo fino alla fine della stagione in corso. Una presa di posizione intransigente e ferma alla quale la società non ha mai dato seguito in modo ufficiale. Fino alla mancata convocazione del portiere proprio mentre in Olanda, da giorni, non si parla d'altro.