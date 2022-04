Tifosi dell’Inter ammaliati dall’onestà brutale di Onana: “Non me ne frega un ca**o” Onana è stato criticato dai tifosi dell’Ajax per un gol subito e ha risposto per le rime: il futuro portiere dell’Inter ha ammaliato i tifosi nerazzurri per la sua brutale onestà.

A cura di Vito Lamorte

André Onana non riesce ad essere continuo nelle prestazioni. Il portiere dell'Ajax, che è stato fuori per un anno a causa di una squalifica per doping dopo aver assunto, per errore, una pillola post-gravidanza della moglie. Il classe 1996 dalla prossima estate sarà un calciatore dell'Inter e per questo motivo i tifosi nerazzurri sono molto attenti alle sue prestazioni in questo finale di stagione.

Dopo una brillante prestazione con il Camerun nel ritorno dello spareggio per la qualificazione ai Mondiali 2022 contro l'Algeria, Onana è stato protagonista in negativo con l'Ajax nell'ultimo turno di Eredivisie in casa contro lo Sparta Rotterdam: il portiere camerunese non è riuscito ad arrivare sul tiro di Joeri de Kamps ma i Lancieri sono riusciti a ribaltare il risultato grazie alle reti di Davy Klaassen e Dusan Tadic.

La vittoria per 2-1 non è servita per rasserenare un po' il clima intorno al portiere dei biancorossi perché sui social i tifosi dell'Ajax hanno lanciato critiche e accuse nei confronti di Onana, che secondo loro è lontano con la testa dal suo attuale club e proiettato verso il futuro.

Dopo la partita Onana si è presentato davanti ai microfoni di ESPN e ha risposto per le rime alle polemiche nei suoi confronti: "Non sto dimostrando di valere i primi 5 portieri del mondo? Sono successe tante cose, è stato un anno duro per me. Sono tornato a giocare e sono molto felice di essere tornato e di giocare. Sto giocando e non sono affatto preoccupato di raggiungere la top 5 o la top 10 dei portieri mondiali. So che tornerò al mio livello, lo so benissimo. Ora non sono nella mia migliore forma, non ho giocato per tantissimo tempo. Lo so, la gente può dire quello che vuole. Se sono arrabbiati, è un problema loro. Non è un problema mio".

Il portiere si è rivolto ai tifosi dell'Ajax esprimendo loro un sentimento importante ma con parole piuttosto forti: "Io mi prendo le critiche dai miei allenatori ma per il resto, i tifosi possono cantare, possono fischiare, possono piangere, non me ne frega un cazzo. È così che sono diventato chi sono ora, non ascoltando quello che dice la gente mentre gioco. È la mia vita, lasciate che sia io a scrivere la mia storia. Vogliono fischiarmi? Nessun problema, amerò comunque i tifosi dell'Ajax".

Le affermazioni più dure di Onana sono state oggetto di dibattito nello studio ESPN e alla fine sono tutti d'accordo su una cosa: "È possibile che sia già a Milano con la testa".