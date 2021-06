Olanda-Repubblica Ceca è cronologicamente la terza partita degli ottavi di finale degli Europei 2021. L'incontro si disputerà oggi, domenica 27 giugno 2021, alla Puskas Arena di Budapest, con calcio d'inizio alle ore 18. Il match tra l'Olanda di de Boer, che ha vinto tutte e tre le partite giocate durante la fase a gironi, e la Repubblica Ceca, una delle quattro ripescate, sarà trasmesso in esclusiva e in diretta solo da Sky. Per entrambe le squadre l'occasione è ghiotta, perché chi vince troverà ai quarti il Galles o la Danimarca. Olanda e Repubblica Ceca si sono affrontate spesso nei campionati Europei, con bilancio favorevole ai cechi.

Partita: Olanda-Repubblica Ceca

Olanda-Repubblica Ceca Giorno: domenica 27 giugno 2021

domenica 27 giugno 2021 Orario: 18.00

18.00 Dove si gioca : Puskas Arena di Budapest

: Puskas Arena di Budapest Canale TV : Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport HD

: Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport HD Diretta streaming : Sky Go e NOW

: Sky Go e NOW Competizione: Euro 2020, ottavi di finale

Europei 2021, dove vedere Olanda-Repubblica Ceca in TV su Sky

L'incontro tra l'Olanda e la Repubblica Ceca non sarà possibile vederlo in diretta TV in chiaro, sarà infatti visibile solo su Sky che manderà in onda la partita degli ottavi di finale sui canali 201 (Sky Sport Uno), 203 (Sky Sport Football) e 251 (Sky Sport). Telecronaca di Marinozzi e Orsi.

Olanda-Repubblica Ceca dove vederla in streaming

Si potrà seguire anche in streaming l'incontro di Budapest tra Olanda e Repubblica Ceca, che si potrà vedere in questo modo sia con l'app di Sky Go, potranno farlo così solo gli abbonati Sky, che, previo abbonamento, con Now Tv.

Le probabili formazioni di Olanda-Repubblica Ceca agli Europei

Con la difesa a tre ha vinto tutte le partite giocate de Boer che confermerà ancora il 3-5-2 che prevede come coppia d'attacco Weghorst e Memphis Depay, alle loro spalle Wijnaldum, autore di 3 gol agli Europei. I cechi puntano tutto su Schick e sono pronti a colpire in contropiede anche con Soucek e Jankto.

Olanda (3-5-2): Stekelenburg; De Vrij, De Ligt, Blind; Dumfries, De Roon, Wijnaldum, F. de Jong, Van Aanholt; Weghorst, Depay. All. de Boer

Repubblica Ceca (4-2-3-1): Vaclík; Coufal, Čelůstka, Kalas, Kadeřábek; Souček, Holeš; Masopust, Darida, Jankto; Schick. All. Shilavy

Dove si gioca la partita

La gara degli ottavi di finale Olanda-Repubblica Ceca si disputerà domenica 27 giugno, calcio d'inizio alle ore 18, e si terrà alla Puskas Arena di Budapest, l'unico impianto in cui finora è stato possibile vedere il tutto esaurito. E a Budapest si potrebbe tenere anche la finale, se la Uefa deciderà di non far disputare l'ultimo atto dell'Europeo a Wembley.

Euro 2020, contro chi gioca ai quarti la vincente di Olanda-Repubblica Ceca

In base al tabellone di Euro 2020, hi passerà il turno tra Olanda e Repubblica Ceca nei quarti di finale affronterà la vincente del quarto di finale tra il Galles e la Danimarca. Questa parte di tabellone è molto aperta e offre la chance di tornare tra le prime quattro a tutte le squadre che sono nella parte bassa.