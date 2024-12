video suggerito

Okoye infortunato, lungo stop per il portiere dell’Udinese: i tempi di recupero, lo sostituirà Sava Il portiere dell’Udinese ha subito un’operazione a causa di un problema al polso. Okoye è costretto a fermarsi per almeno tre mesi. Il titolare diventa Razvan Sava. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Il portiere dell'Udinese Maduka Okoye è costretto a fermarsi a causa di un serio infortunio e dovrà rimanere ai box per molto tempo. Il nigeriano è stato infatti operato per la riparazione della lesione al legamento scafolunato del polso destro. L'intervento è perfettamente riuscito. Lo stop è di almeno tre mesi. Diventa così titolare il suo vice il romeno Razvan Sava.

Infortunio al polso e operazione per Okoye

Okoye è uno dei punti di forza dell'Udinese, diventato titolare nella passata stagione ha mantenuto il posto anche in questa, ma ora c'è lo sto a causa di un serio infortunio al polso. L'operazione si è resa necessaria ed è stata svolta alla clinica ‘La Madonnina' di Milano. Questo il comunicato del club friulano: "Udinese Calcio comunica che, in data odierna, Maduka Okoye è stato operato per la riparazione della lesione al legamento scafolunato del polso destro. L’intervento, eseguito dal dottor Loris Pegoli presso la clinica “La Madonnina” di Milano, è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà la riabilitazione nelle prossime settimane. A Maduka i migliori auguri di pronta guarigione".

Lungo stop per Okoye, quanto starà fermo

Okoye aveva giocato tutte le partite del campionato prima di infortunarsi, ma ora si ferma. Il nigeriano, che ha giocato 35 match complessivi in Serie A, dovrà fermarsi quantomeno per tre mesi. Ma la data non è certa, perché bisogna capire come risponderà il polso all'operazione. Certamente non tornerà prima di febbraio – marzo.

Chi giocherà al posto di Okoye con l'Udinese

Il club bianconero ha una rosa extralarge. In prima squadra ci sono quattro portieri. Okoye è il titolare, il suo secondo è il romeno Razvan Sava, che ha già giocato contro il Monza, nel Monday Night della 14ª giornata. Gli altri sono l'esperto Padelli, che non ha mai giocato nelle ultime due stagioni, e il giovane Edoardo Piana.