Offese social a Veretout dopo il rigore sbagliato con la Juve, la moglie risponde: “Fate vomitare” Jordan Veretout ha fallito un calcio di rigore nel corso di Juventus-Roma dell’8a giornata di Serie A. L’errore del francese è stato determinante per l’esito dell’incontro (vinto 1-0 dalla Juve). Dopo la partita tanti haters hanno attaccato il calciatore scrivendogli parole vergognose sui social, la moglie di Veretout ha denunciato tutto in una stories, poi cancellata.

A cura di Alessio Morra

Il rigore assegnato dall'arbitro Orsato nella partita tra Juventus e Roma continua a far discutere, e fino a questo momento è senz'altro l'episodio che ha provocato più polemiche di questo inizio di stagione. Quel penalty, fischiato prima che Abraham calciasse verso la porta vuota di Szczesny, poi è stato fallito da Veretout, che per quell'errore si è preso tantissime offese sui social. La moglie del francese, Sabrina, ha denunciato tutto e si è sfogata su Instagram, dove anche lei ha ricevuto offese per interposta persona.

Veretout e il rigore sbagliato contro la Juventus

Il francese è un rigorista quasi infallibile ed è il tiratore principe dei giallorossi, ma quando Orsato ha assegnato il rigore ai giallorossi Veretout ha dovuto combattere per calciare quel rigore. Perché Tammy Abraham voleva calciarlo al posto suo. Mourinho non si è esposto, ha lasciato decidere i calciatori, Veretout si è imposto e ha pagato a caro prezzo quella discussione, Szczesny ha intuito e ha parato l'ennesimo rigore di questo 2021. Quell'errore a conti fatti è costato la sconfitta alla squadra giallorossa, battuta 1-0 a Torino.

Tante offese per Veretout dopo l'errore in Juventus-Roma

Dopo la partita purtroppo sui social gli odiatori di professione si sono scatenati e hanno iniziato a scrivere delle offese vergognose sui vari profili di Veretout e della moglie Sabrina Merlos, parola pesanti, frasi brutte e ingiuste, perché l'errore ci può stare e un rigore lo può sbagliare chiunque. Sul profilo di Veretout e su quello della moglie sono piovute offese tremende, parole vergognose: "Veretout è un figlio di…", ‘Mortacci sua", "Sua madre è…". Sabrina Merlos ha condiviso alcune offese nelle sue stories Instagram, successivamente cancellate, e ha commentato: "Fate veramente vomitare".