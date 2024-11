video suggerito

Nuovo scandalo per l’arbitro sospeso per insulti a Klopp: spunta un video dove sniffa polvere bianca L’arbitro David Coote sospeso della Premier League per aver insultato pesantemente Jurgen Klopp è finito nuovamente al centro di uno scandalo a causa di un altro video in cui lo si vede sniffare una polvere bianca girato nella stanza d’hotel pagata dalla Uefa durante gli Europei di scena in Germania la scorsa estate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'arbitro sospeso della Premier League per aver insultato pesantemente Jurgen Klopp e il Liverpool è finito di nuovo nella bufera. Il 42enne David Coote, appena sospeso anche dalla UEFA, è nuovamente al centro di uno scandalo a causa di un video in cui sniffa una polvere bianca girato la scorsa estate mentre si trovava in Germania perché impegnato agli Europei in qualità di VAR.

Nel filmato di otto secondi che circolava su WhatsApp e che il tabloid britannico The Sun ha reso pubblico, David Coote ha gli occhi sgranati mentre usa una banconota (da 10 dollari americani) arrotolata per sniffare una striscia di dieci centimetri di quella che sembra essere cocaina.

Dopo il video in cui chiamava l'ex allenatore del Liverpool Jurgen Klopp "str***o tedesco" costatogli la sospensione da parte della PGMOL, l'organismo di governo degli arbitri professionisti inglesi, a distanza di pochi giorni, è ancora una volta un video girato il 6 luglio, il giorno dopo il match tra Francia e Portogallo dei quarti di finale di Euro 2024 dove ha svolto il ruolo di AVAR, a farlo finire al centro di uno scandalo.

In questo filmato sul tavolino su cui è stesa la striscia di polvere bianca sono sparse bustine di farmaci da prescrizione, una carta di credito e il romanzo dello scrittore Terry Hayes "L'anno della locusta" e, secondo The Sun, sarebbe stato lui stesso a filmarsi mentre sniffava all'interno della stanza d'hotel pagata dalla UEFA in cui ha soggiornato durante gli Europei e avrebbe poi inviato la clip via WhatsApp ad un amico a cui, cinque giorni prima, aveva inviato anche una foto da Francoforte in cui erano immortalate le sue carte di credito su un piattino su cui c'erano sei piccole strisce di polvere bianca.

La stessa fonte, che preferisce rimanere anonima, al The Sun ha anche rivelato che l'arbitro ha fatto commenti denigratori anche sull'Everton e sul giocatore del Liverpool Andy Robertson e che Coote con lui e altri spesso in passato si è vantato di aver ripetutamente assunto droghe durante i tornei e le partite più importanti della Premier League.

Sembra dunque aggravarsi la posizione dell'arbitro David Coote, già sotto inchiesta da parte della Federcalcio inglese in quanto accusato di discriminazione nei confronti di Klopp per ciò che diceva nel video uscito precedentemente e che la UEFA ha rimosso dall'elenco degli ufficiali di gara per i prossimi impegni internazionali. Secondo The Sun quest'ultimo video in cui lo si vede sniffare una polvere bianca nella stanza d'hotel fornitagli dalla Uefa per gli Europei, sarebbe la pietra tombale sulla sua carriera da arbitro tanto che il tabloid britannico ipotizza anche che potrebbe dimettersi, rinunciando così a circa un milione di sterline, per evitare il sempre più probabile licenziamento.