Niente da fare. Ancora un nulla di fatto in Lega Calcio per l'assegnazione dei diritti tv della Serie A per il triennio 2021-2024. Nell'assemblea che sembrava poter portare ad una soluzione della questione in favore di DAZN le venti società di massima divisione non hanno trovato la maggioranza per dirimere la questione: i club hanno votato sulla proposta e il risultato non ha portato ad una risoluzione perché soltanto 11 si sono espressi a favore, un assente e 8 astenuti, con il Cagliari che è uscito dal collegamento senza esprimersi. Le regole prevedono che i voti a favore debbano essere almeno 14 voti per avere la maggioranza e così tutto è stato nuovamente rimandato.

La video-conferenza sarebbe stata piuttosto turbolenta e il Cagliari avrebbe abbandonato prima di esprimersi, oltre alle undici società a favore della proposta di DAZN e alle otto astenute. Non ci sono contrari ma questo risultato attuale non permette, stando ai regolamenti, di procedere con le assegnazioni. Ai dieci club che già si erano espressi per DAZN nella scorsa votazione si è aggiunto il Torino mentre hanno votato contro Benevento, Bologna, Crotone, Genoa, Roma, Sampdoria, Sassuolo e Spezia. Il Cagliari, come già anticipato, è uscito dall’assemblea prima di esprimersi. Situazione davvero complessa.

Oggi c'è stara l'assegnazione per gli Stati Uniti per il triennio 2021/24 e a vincere è stato il network Cbs, che sta puntando molto sullo sport e si è aggiudicato i diritti del nostro campionato per circa 55 milioni all'anno dopo una prima offerta che si aggirava sui 40. Il prossimo capitolo di queste "avvincente" telenovela in salsa italiana sui diritti televisivi della Serie A arriverà venerdì 26 marzo 2021, a tre giorni dalla chiusura dell'asta e a quattro dalle anticipazioni da garantire ai club.