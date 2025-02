Nuno Espirito Santo lascia a bocca aperta i suoi calciatori: fa un tuffo da 10, non c’è uno schizzo

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

Il Nottingham Forest è sicuramente la grande sorpresa dell'attuale Premier League, col suo terzo posto in classifica dietro Liverpool e Arsenal, davanti a squadre come Chelsea e Manchester City. Alla sua seconda stagione sulla panchina biancorossa, Nuno Espirito Santo sta facendo grandi cose, soprattutto considerando che il 51enne portoghese ha preso la squadra in corsa nel dicembre 2023 quando era quartultima, conducendola poi alla salvezza nonostante una penalizzazione di 4 punti. Ex portiere, Nuno ha evidentemente una familiarità con i tuffi, ma nessuno – men che meno i suoi giocatori – poteva pensare che fosse così bravo da esibirsi in un tuffo dalla piattaforma olimpica meritevole di 10, visto che non ha sollevato neanche uno schizzo al momento dell'ingresso in acqua.

Il Nottingham Forest in ritiro a Dubai: Nuno Espirito Santo si esibisce in un tuffo da 10

Il Nottingham Forest ha approfittato del calendario privo di partite dopo la vittoria per 7-0 dello scorso 1 febbraio sul Brighton per volare a Dubai per un breve ritiro di una settimana, in un clima più caldo rispetto alle attuali condizioni dell'inverno britannico. La partenza è stata domenica 2 febbraio, il ritorno sabato 8, in modo da poter preparare al meglio la partita del quarto turno di FA Cup in casa dell'Exeter, in programma domani sera. In mezzo un richiamo atletico e anche attività di ‘team building' come appunto i tuffi nella piscina di Dubai.

È stato lì che Nuno ha lasciato tutti i suoi calciatori a bocca aperta, quando si è tuffato dalla piattaforma. Le immagini – rilanciate sui propri canali dalla TV ufficiale del Forest – mostrano il tecnico ex Porto, Wolves e Tottenham prendersi il suo tempo per la necessaria concentrazione, prima di lanciarsi con stile perfetto ed entrare in acqua senza sollevare il minimo sbuffo d'acqua, tra gli applausi dei giocatori. Mancavano solo i giudici con le palette per celebrarne la compostezza, laddove ben altra figura hanno fatto quasi tutti i suoi ragazzi (qualcuno dei quali si è buttato a occhi chiusi per la paura), con tuffi di piedi, entrate abbondanti e acqua schizzata a secchiate.

L'esibizione di Espirito Santo lo ha reso ancora più idolo dei tifosi del Nottingham Forest, che hanno commentato estasiati la sua perfomance dalla piattaforma: "10/10", è stato il commento più gettonato, con riferimento alle votazioni dei tuffi alle Olimpiadi. Adesso tecnico e squadra devono rituffarsi nella Premier, per cercare di pennellare un finale di stagione all'altezza della prima parte.