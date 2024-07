video suggerito

Norimberga-Juventus dove vederla oggi in TV e diretta streaming: le formazioni della partita amichevole La Juventus gioca contro il Norimberga la prima gara amichevole in Germania: fischio d’inizio alle ore 17:00 con diretta TV e streaming su DAZN. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Foto dal profilo X della Juventus.

La Juventus scende in campo per la prima amichevole della pre-season 2024-2025 contro il Norimberga: i bianconeri sono in ritiro in Germania e sfideranno la squadra allenato da Miroslav Klose al Max Morlock Stadion di Norimberga con fischio d'inizio alle ore 17:00. Il match sarà trasmesso in diretta TV e streaming su DAZN.

La Vecchia Signora ha cambiato la guida tecnica con Thiago Motta al timone al posto di Allegri e ci sono tante novità nella rosa: i tifosi bianconeri stanno già prendendo familiarità con i volti nuovi di Di Gregorio, Thuram e Cabal, ai quali si aggiungerà presto Douglas Luiz; ma Cristiano Giuntoli sta lavorando ancora sul mercato per poter rinforzare ulteriormente la rosa.

Dopo il ritiro in Germania, la Juventus continuerà la preparazione presso il centro sportivo di Continassa e ha un calendario di amichevoli già ben definito: 3 agosto a Pescara affronterà il Brest, il 6 agosto contro la Next Gen allo Stadium e l’11 agosto a Goteborg, in Svezia, valuterà il suo stato di forma contro l’Atletico Madrid di Simeone.

Partita: Norimberga-Juventus

Dove: Max Morlock Stadion, Norimberga

Quando: venerdì 26 luglio 2024

Orario: 17:00

Diretta TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZN

Competizione: amichevole

Dove vedere Norimberga-Juventus in diretta TV

La prima uscita stagionale della Juventus verrà trasmessa in diretta TV su DAZN, scaricando l'app su smart tv, PlayStation, Xbox o su dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast per seguire il match. La gara si potrà seguire anche in streaming: sarà sufficiente scaricare l'app su smartphone e tablet oppure collegarsi al sito di DAZN.

Norimberga-Juventus dove vederla in diretta streaming

La prima gara amichevole della Vecchia Signora in terra tedesca si potrà seguire anche in streaming sempre su DAZN.

La probabile formazione della Juventus contro il Norimberga

Thiago Motta capirà a che punto è il suo lavoro in vista dell'inizio della stagione e lancerà alcuni volti nuovi come Di Gregorio tra i pali e Thuram a centrocampo.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Djalo, Cambiaso; Thuram, Locatelli (Fagioli); Weah, Miretti, Sekulov; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta.