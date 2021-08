Non solo Dzeko per l’Inter: spunta Anthony Martial dal Manchester United Perso Lukaku diretto al Chelsea, l’Inter sta lavorando a tambur battente per dare a Simone Inzaghi i rinforzi in attacco necessari per difendere lo Scudetto conquistato appena qualche mese fa. Edin Dzeko è ad un passo, ma non è sufficiente: tra Zapata e Correa spunta ora Anthony Martial dal Manchester United.

A cura di Paolo Fiorenza

Romelu Lukaku ormai è andato, mentre su Lautaro Martinez l'Inter prova a resistere ancora, nonostante il pressing del Tottenham, che per il ‘Toro' è pronto a spingersi a cifre vicine ai 100 milioni. Lukaku andrà al Chelsea per 115 milioni cash, cifra che si va ad aggiungere ai 70 milioni incassati dal PSG per Hakimi e dovrà dare ossigeno alle casse in perdurante difficoltà della società di proprietà della famiglia Zhang.

Una parte di questa cifra sarà ovviamente utilizzata da Marotta ed Ausilio per colmare la voragine lasciata in attacco dalla partenza del bomber belga, il cui peso specifico all'interno della squadra nerazzurra va ben al di là del dato numerico delle reti segnate. È per questo che in primis l'Inter si è voluta assicurare un attaccante di grande esperienza e caratura internazionale come Edin Dzeko, col quale l'accordo è ormai totale sulla base di un biennale da 5,5 milioni netti a stagione. Manca solo l'intesa con la Roma sull'indennizzo da versare ai capitolini, che hanno il 35enne bosniaco a bilancio per 1,8 milioni e non vorrebbero realizzare una minusvalenza. Non sembra un ostacolo che possa mettere a rischio un'operazione che sembra in dirittura d'arrivo.

Dzeko è la polizza per Simone Inzaghi, ma è chiaro che poi serve anche un elemento più giovane e quotato nell'attuale panorama della Serie A, e qui il nome caldo è sempre quello di Duvan Zapata, per il quale tuttavia l'Atalanta andrà accontentata con ben altre cifre, nell'ordine dei 40 milioni. L'alternativa che può arrivare dal nostro campionato è il laziale Joaquin Correa, che Inzaghi ovviamente conosce benissimo e ha caldeggiato ai propri dirigenti: un profilo più giovane di Zapata e con altre caratteristiche tecniche, ma anche con un costo leggermente inferiore rispetto al colombiano.

Nelle ultime ore tuttavia si è fatta strada un'altra pista, che guarda fuori dall'Italia e porta alla Premier League. Secondo il Sun, infatti, è Anthony Martial l'uomo che l'Inter vuole sostituire per Romelu Lukaku: se il Manchester United riuscirà a recuperare quasi del tutto i soldi versati sei anni fa al Monaco, l'attaccante francese andrà a San Siro. Il quotidiano inglese parla di 50 milioni di sterline (quasi 60 milioni di euro al cambio), come base da cui far partire la trattativa, non necessariamente con la formula dell'acquisto a titolo definitivo immediato. Per i Red Devils andrebbe bene anche un prestito annuale con obbligo di riscatto, per un giocatore che ha ancora solo 25 anni e l'anno scorso ha messo assieme un ruolino di 7 gol e 9 assist in 36 presenze. Gli ottimi rapporti tra lo United e l'Inter, cementati dalle operazioni che hanno portato Alexis Sanchez e Ashley Young in nerazzurro, sono lo scivolo che può agevolare la trattativa. Il tempo corre: l'Inter è chiamata a stringere.