Niente Roma per Marcos Leonardo, è il nuovo attaccante del Benfica: per lui una clausola monstre L'affare tra la Roma e il Santos è sfumato: Marcos Leonardo è stato presentato dal Benfica che lo ha blindato fino al 2029. E la clausola sul suo contratto è già da record.

A cura di Ada Cotugno

Niente Roma per Marcos Leonardo, arrivato in Europa attraverso la porta aperta dal Portogallo. Il brasiliano è stato a lungo obiettivo di mercato dei giallorossi: messo nel mirino la scorsa estate, l'accordo con il Santos per farlo sbarcare nella capitale non è mai stato raggiunto e adesso sarà il Benfica il primo club nel quale muoverà i suoi passi nel calcio europeo.

Tra giugno e luglio i contatti fra il club brasiliano e la Roma si erano fatti più insistenti e anche dopo la fase di stallo della trattativa era rimasta viva la promessa di un nuovo discorso, da riaprire proprio durante il calciomercato di gennaio. Nei piani di Tiago Pinto, giunto adesso alla separazione della società, c'era l'idea di puntare sul giovanissimo per rinforzare l'attacco e dare a José Mourinho una nuova arma a disposizione. Adesso però Marcos Leonardo sarà la nuova bocca di fuoco del Benfica, un club che ha spesso saputo valorizzare i talenti ancora acerbi provenienti dal Sudamerica.

L'investimento è stato di circa 18 milioni di euro, una cifra tutto sommato abbordabile per uno dei giocatori più promettenti del Brasile, chiamato a risollevarsi però dopo un finale di stagione non proprio positivo. L'attaccante, appena ventenne, ha firmato un contratto di cinque stagioni e mezzo che scadrà a giugno 2029, con il Santos che avrà il diritto al 10% della futura rivendita. Un affare che potrebbe rivelarsi d'oro per la seconda metà della stagione, ma soprattutto per una possibile cessione in futuro che potrebbe rendere le casse della società ricchissime.

In quel caso la plusvalenza sarebbe da capogiro, visto che il Benfica ha deciso di blindare Marcos Leonardo con una clausola da 150 milioni di euro. A riportarlo è il quotidiano sportivo portoghese Record: nel calcio portoghese si tratta di un vero e proprio record, dato che nella storia del campionato soltanto tre giocatori sono stati bloccati per una cifra così alta (Kökçü, Darwin ed Everton Cebolinha).