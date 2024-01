Tiago Pinto raduna la Roma a Trigoria per l’addio: l’annuncio a sorpresa dopo l’allenamento Al termine dell’allenamento di oggi a Trigoria il general manager Tiago Pinto ha annunciato alla squadra il suo addio improvviso al club svelando anche i motivi per i quali la sua avventura in giallorosso sarebbe giunta al termine. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tiago Pinto lascia la Roma. Dal 31 gennaio 2024 non sarà più il general manager del club giallorosso. E il portoghese ha già salutato tutti a Trigoria. Oggi infatti, dopo la sessione d'allenamento mattutina post gara di Coppa Italia contro la Cremonese, il 39enne lusitano lo ha annunciato ai calciatori e allo staff tecnico guidato dal suo connazionale José Mourinho (con cui i rapporti però non erano idilliaci).

Secondo quanto appreso da Fanpage.it Tiago Pinto parlando alla squadra, dopo essersi complimentato per il passaggio del turno ottenuto nonostante l'emergenza in difesa, ha comunicato che il suo contratto non sarà rinnovato e che dunque, al termine dell'attuale sessione di calciomercato invernale (in cui è ovviamente alla disperata ricerca di un difensore centrale), lascerà le redini dell'area tecnica della società capitolina. E, nel colloquio con la squadra, avrebbe anche spiegato i motivi di questo suo improvviso addio addossando tutte le responsabilità della decisione alla Ceo Lina Souloukou (la donna plenipotenziaria che i Friedkin hanno messo al timone del club lo scorso aprile).

Sembrerebbe dunque che le notizie fuoriuscite nelle ultime ore riguardo al fatto che l'amministratrice delegata stesse già lavorando personalmente per ingaggiare il suo sostituto (dopo Francois Modesto, che però resterà al Monza, ha contattato l'ex Milan Frederic Massara che dal prossimo 1° febbraio 2024 potrebbe dunque tornare in giallorosso con il ruolo di direttore sportivo) abbiano infastidito il dirigente portoghese che avrebbe così deciso di ufficializzare in anticipo il suo addio alla Roma prima che fosse la società a comunicare la fine della sua avventura in giallorosso esattamente tre anni dopo il suo arrivo nella Capitale (avvenuto il 4 gennaio del 2021) come primo vero uomo voluto dai Friedkin dopo aver acquisito la proprietà del club.