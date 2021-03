Nicolò Zaniolo sta provando a forzare i tempi di rientro per dare il proprio contributo alla causa giallorossa in campionato e in Europa League. Il centrocampista della Roma ha postato una nuova foto sui propri profili social mostrandosi ai tifosi mentre si allena in palestra: "lavoro, lavoro, lavoro e lavoro!" il commento in calce alla foto che lo ritrae in perfetta forma fisica. Oltre Fonseca, c'è anche Roberto Mancini che lo attende in vista degli Europei del prossimo giugno.

Per Nicolò Zaniolo il countdown di ritorno sul campo è iniziato qualche mese fa, con la ripresa del lavoro prima individuale poi insieme al gruppo squadra: da ormai un mese si allena a Trigoria e non sembra più avvertire dolore al ginocchio operato per riordinare il menisco infortunato. Un processo che il giovane centrocampista vorrebbe accorciare ma che lo staff medico giallorosso non vuole accelerare per evitare nuove ricadute che sarebbero a questo punto devastanti soprattutto a livello mentale.

Ma quando potrà rientrare sul campo Nicolò Zaniolo? Al di là dei messaggi del giocatore sui suoi profili social, la data segnata per il suo possibile e definitivo recupero potrebbe essere il 25 marzo, giovedì prossimo, quando ci sarà l'ultimo check con la visita dal professor Fink che ne valuterà la rieducazione e la forma generale. Dunque, se tutto andrà verso l'k definitivo, Zaniolo potrebbe ritornare a disposizione di mister Fonseca per il match di Europa League ad Amsterdam contro l‘Ajax dell'8 aprile ma più verosimilmente si unirà alla Roma per il match interno dell'11 aprile con il Bologna all'Olimpico.

Se il ginocchio darà esito positivo mancherà tutta la fase di preparazione fisica sul campo e il ritmo partita. Il programma della Roma prevede allenamenti con la Primavera, per poi essere aggregato alla prima squadra di Fonseca. La sua prima partita dopo l’infortunio. l'operazione e la rieducazione, dovrebbe essere Roma-Fiorentina nel campionato Primavera, in programma il 10 aprile, decisivo test per capire lo stato di recupero. Anche in chiave Europei.