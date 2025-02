Nicolas Fonseca sequestrato da una banda criminale: il figlio di Daniel liberato ore dopo in un campo

video suggerito

Terribile avventura per Nicolas Fonseca, figlio 26enne di Daniel ex bomber di Juve, Roma e Napoli, in Messico: una banda di criminali lo ha assalito per poi sequestrarlo. Il ragazzo, che gioca nel Leòn in Messico, stava andando al centro sportivo del club quando il suo SUV è stato bloccato da un pick-up rubato che lo ha costretto a salire a bordo. Scomparso per diverse ore, è poi stato ritrovato incolume in un campo abbandonato: non si conoscono i motivi del tentato rapimento.

Il fatto è accaduto nella giornata di giovedì 27 febbraio mente Nicolas Fonseca si stava dirigendo per la consueta sessione di allenamento con il Leòn, formazione della Primera Division messicana, la sua nuova squadra con la quale ha chiuso un accordo da qualche mese. Dalle prime ricostruzioni, tutto è avvenuto in pochissimi istanti: Fonseca stava guidando il suo veicolo per recarsi al centro sportivo di La Esmeralda quando è stato fermato sull'autostrada León-Lagos da un gruppo di criminali, che erano alla guida di un pick-up, rubato e poi ritrovato a pochi chilometri dal luogo in cui era salito a bordo. Fonseca è rimasto in balìa dei suoi rapitori per circa due ore prima di essere abbandonato in un campo a 25 chilometri di distanza.

Quando è stata diramata la notizia, il Leòn – leader del Torneo di Clausura della Lega Messicana con 23 punti in nove partite – ha deciso di annullare la sessione di allenamento prevista per quello stesso giorno, in attesa di avere notizie sulle sorti del giovane centrocampista. Che sono arrivate poco dopo: "E' scosso ma si trova in buona salute nonostante lo spavento" hanno riportato alcuni media locali, mentre si cerca di ricostruire non solo la reale dinamica dei fatti ma anche il movente del sequestro mancato: "Ringraziamo Dio che sia vivo e stia bene", hanno poi commentato i familiari di Nicolas Fonseca.

Chi è Nicolas Fonseca, figlio d'arte di papà Daniel bomber di Napoli, Roma e Juve

Nicolas Fonseca, nato a Napoli, ma naturalizzato uruguagio è sbarcato in Messico poco più di un mese fa, quando il Leòn ha sborsato una cifra vicina ai 2,2 milioni di dollari per acquisire il 60% del cartellino dal River Plate. Da quando è arrivato a León, Fonseca ha giocato nove partite, sette delle quali da titolare. Ha iniziato la sua carriera calcistica nel Novara dove è rimasto per due anni. Suo padre, Daniel Fonseca, ha giocato a lungo in Italia, vestendo le maglie di Roma, Napoli, Cagliari, Juventus e Como, vincendo 2 scudetti e una Supercoppa. Oggi è uno stimato procuratore sportivo.