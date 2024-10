Nicki Bille arrestato dopo un furto violento in un supermercato: dalla Serie A al carcere per 20 euro

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Nicki Bille si è reso protagonista di una brutta storia. Questo calciatore danese, che in passato ha anche militato in Italia, è stato arrestato in patria dopo un furto in un supermercato finito male. Ora ad attenderlo c'è un periodo di detenzione in carcere come deciso dal tribunale che ha già emesso il suo verdetto.

Nicki Bille in carcere dopo un furto in un supermercato

Ex di Reggina, Martina e Lucchese, Nicki Niels Bille Nielsen ha militato anche nel Villarreal e nell’Elche, girando un po’ l’Europa del pallone. Attualmente gioca nel Vaerebro Bk, dopo che le sue prodezze extra-campo gli hanno impedito di proseguire la carriera ad altissimi livelli. L'ultima vicenda è una delle più gravi e lo ha portato in prigione. L'ex calciatore si è reso protagonista di un furto con la forza in un supermercato.

Ha portato via un cartone di vino e un pacco contenente una zuppa istantanea, non prima di minacciare i dipendenti dello stabilimento. Un bottino il suo del valore di poco più di 20 euro, che gli è costato carissimo. A uno degli addetti ai lavori che cercava di fermarlo, Nicki Bille ha intimato: "Ti rompo la mascella così dovrai mangiare yogurt per sei settimane".

Nicki Bille e tutte le bizze che l'hanno portato in carcere

Non è la prima volta che questo tormentato ragazzo finisce al centro di situazioni poco edificanti. Nel 2014 fu arrestato dopo aver preso a calci auto e bici in un parco, con tanto di morso ad un agente di polizia. Come se non bastasse poi nel 2019 è stato condannato per aver rotto il naso ad un buttafuori in discoteca, per aver minacciato un ciclista con un fucile ad aria compressa. Poi ancora, possesso di cocaina, aggressione alla fidanzata e minacce ad un infermiere.

Chi è Nicki Niels Bille Nielsen e dove ha giocato

Una fase finale di carriera da dimenticare per questo ragazzo che dopo la parentesi in Italia tra Serie A (con la Reggina) e Serie C, ha giocato nel Nordsjelland, Villarreal, Elche, Rayo Vallecano, Rosenborg, Evian, Esbjerg, Lech Poznan, Panionios, Lyngby. Al suo attivo anche la trafila con le Giovanili della Danimarca, comprese tre presenze nella nazionale maggiore. Un avventura che sembra un lontano ricordo.