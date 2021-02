Il Paris Saint Germain trema. Le condizioni di Neymar tengono in ansia lo spogliatoio dei campioni di Francia a pochi giorni dal ritorno in campo in Champions per la sfida degli ottavi contro il Barcellona. L'attaccante, che Pochettino ha deciso di schierare a sorpresa dal 1′ nel match di Coppa di Francia contro il Caen, ha rimediato un infortunio di natura muscolare che potrebbe compromettere la sua presenza nel confronto contro la sua ex squadra.

Non sono mancate le critiche a Mauricio Pochettino per aver schierato Neymar dal 1′ in Coppa di Francia contro il Caen. Il neo allenatore del Psg avrebbe potuto far rifiatare la sua stella brasiliana e invece ha deciso di gettarlo nella mischia. Una scelta azzeccata visto che O'Ney ha piazzato l'assist vincente per il gol vittoria di Kean, ma rischiosa. L'attaccante brasiliano infatti, oltre ad essere stato "maltrattato" dai difensori avversari, ha rimediato un problema di natura muscolare. Dopo uno scatto, Neymar si è toccato l'inguine accusando un fastidio all'adduttore della gamba sinistra.

Inevitabile il cambio, con Neymar che è uscito dal campo visibilmente preoccupato recandosi direttamente negli spogliatoi. Quando a Pochettino nel post-partita è stato chiesto di fare il punto sulle condizioni del suo giocatore, quest'ultimo non ha usato troppi giri di parole: "Non sappiamo se Neymar potrebbe essere contro il Barça". In attesa degli esami a cui si sottoporrà nella giornata di oggi, c'è grande apprensione dunque per le condizioni dell'attaccante in vista della supersfida in programma martedì 16 dicembre. Una sfida dal sapore speciale per il brasiliano, contro la squadra del suo passato e del suo amico Messi che vorrebbe ritrovare da compagno di squadra presto, magari sotto la Tour Eiffel.