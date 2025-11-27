Neymar ignora i medici e si allena col menisco lesionato: vuole salvare il Santos dalla retrocessione

Nonostante gli fosse stato comunicato che non avrebbe potuto prendere parte alle ultime tre gare del Santos nel Brasileirão, Neymar si è presentato ugualmente all’allenamento di martedì, poche ore dopo la diagnosi per l'infortunio al ginocchio. L’attaccante vuole provare in ogni modo a rendersi disponibile per la sfida di domenica, decisiva nella corsa salvezza.

I medici del club gli hanno riscontrato una lesione al menisco del ginocchio sinistro, suggerendo un intervento in artroscopia. Neymar, però, ha preferito ignorare l’indicazione dello staff sanitario, sorprendendo l’ambiente con il suo ritorno immediato in campo per lavorare con il gruppo. La settimana dirà se il dolore gli permetterà davvero di tentare il recupero.

Secondo il quotidiano francese L’Équipe, l’attaccante brasiliano convive con una lesione al menisco del ginocchio sinistro e i medici gli hanno consigliato un’artroscopia e uno stop completo. Mercoledì, però, si è allenato per la prima volta in settimana insieme al gruppo, deciso a provare a rientrare già nel prossimo match contro lo Sport Recife, fanalino di coda e già retrocesso.

Dopo ogni sessione verrà sottoposto a nuovi controlli per monitorare la stabilità del ginocchio. Sul campo ha evitato contrasti, lavorando con cautela e indossando un tutore per proteggere la zona lesionata.

Neymar sfida i medici e si allena col menisco lesionato

Come riporta il media brasiliano Globo Esporte, la stella brasiliana avverte “un fastidio costante durante lo sforzo e una sensazione di cedimento, quasi un’esplosione del ginocchio al minimo impatto”: un quadro complesso per un giocatore già segnato da numerosi problemi fisici.

Si tratta del quarto infortunio per Neymar nel 2025: i primi tre si sono verificati a marzo, aprile e settembre, impedendogli di giocare regolarmente durante il campionato e rendendo sempre più improbabile il suo ritorno nella Seleçao. In questo momento è molto difficile che venga preso in considerazione da Ancelotti per la Coppa del Mondo 2026.

Il presidente del Santos, Marcelo Teixeira, ha confermato l’entità dell’infortunio, spiegando che tanto il club quanto l’entourage del calciatore spingono per l’operazione. Neymar, però, non vuole arrendersi: prima di decidere intende capire se esiste anche una minima possibilità di scendere in campo a Vila Belmiro.

Il Santos, ora in zona retrocessione, ha bisogno di un successo contro lo Sport Recife per tenere viva la speranza di restare in massima serie: dopo farà visita alla Juventude e chiuderà la stagione in casa contro il Cruzeiro .