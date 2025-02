video suggerito

Neymar festeggia il primo gol con il Santos e spezza la maledizione: non segnava da 502 giorni L'ultimo gol di Neymar risale all'ottobre 2023, prima dell'infortunio che ha condizionato l'ultimo anno e mezzo: la prima rete con il Santos è il segno della grande rinascita.

A cura di Ada Cotugno

In Brasile Neymar ha ritrovato la scintilla che si era completamente spenta in Arabia Saudita, compreso il fiuto per il gol. Il brasiliano ha segnato il primo gol con la maglia del Santos dopo il suo ritorno, un momento emozionante per tutti i tifosi che lo hanno atteso con pazienza per oltre 10 anni: nel 2013 era partito per l'Europa in cerca di fortuna, ma a 33 anni ha deciso di tornare a casa sua per godersi gli ultimi anni di una carriera sfavillante.

E non è un caso che il lunghissimo digiuno da gol si sia interrotto quasi subito. L'attaccante non segnava da 502 giorni, complice anche lo sfortunato infortunio che gli ha impedito praticamente di giocare con Al-Hilal. Neymar si è conquistato un calcio di rigore con una delle sue classiche giocate piene di talento e di energia e alla fine si è presentato lui stesso dal dischetto per riaprire il conto in Brasile, lasciato in sospeso negli ultimi 12 anni.

Il primo gol di Neymar con il Santos

Sembra passato un secolo dall'ultima volta che il brasiliano era riuscito a esultare davanti ai suo tifosi. Era il 2013, in una partita di Copa do Brasil contro il Flamengo vinta per 2-0: sono trascorsi tanti anni, eppure niente è cambiato da quel momento e il rapporto è rimasto identico nonostante la distanza e il tempo. Per questo il primo gol di Neymar nel suo ritorno ha un sapore davvero speciale, anche se non è stato segnato contro un grande avversario. In campo infatti c'era l'Agua Santa, squadra di quarta divisione che partecipa al campionato dello Stato di San Paolo, una sfida morbida dalla quale poter riprendere il filo di tutta la storia.

Ma la notizia più importante è che Neymar è tornato a segnare per la prima volta dal lontano 3 ottobre 2023, giorno della sua ultima marcatura con l'Al-Hilal prima del terribile infortunio. Nell'ultimo anno e mezzo ha giocato solo sette partite e ovviamente non ha potuto dare il suo contributo in campo in termini di gol o assist. Il digiuno si è interrotto immediatamente con la maglia del Santos che adesso si aspetta di rivivere i grandi fasti di quando era un giovane campione in erba.