Neymar a 33 anni inventa una nuova finta senza usare i piedi: l'avversario non ci capisce niente Gran numero di Neymar in occasione dell'ultimo match del campionato brasiliano. L'ex di Barcellona e PSG, attualmente al Santos ha sorpreso tutti con una finta inedita.

A cura di Marco Beltrami

Neymar si sta godendo appieno l’esperienza con il Santos. Il pubblico lo osanna e lui si esalta dando spettacolo e tentando la giocata a sensazione. Così è stato anche in occasione del match contro la Noroeste, quando il brasiliano ex Barcellona e PSG è salito in cattedra con un numero mai visto. Non è un caso che il tutto non sia sfuggito alle telecamere diventando poi virale sui social.

La finta mai vista prima di Neymar in Santos-Noroeste

L’attaccante ha effettuato una finta, non con i piedi però, ma con la testa. O’Ney si trovava nella zona centrale del campo quando ha ricevuto il pallone e ha effettuato un sombrero per provare a liberarsi di un avversario. Quest’ultimo è subito tornato a “ringhiare” nel tentativo di rubargli la sfera, ma ecco il colpo di genio inaspettato. Neymar ha finto un colpo di testa per effettuare un passaggio alla sua sinistra, destabilizzando il giocatore biancorosso.

Neymar finge il colpo di testa e destabilizza l'avversario, numero clamoroso

Invece di colpire la palla, l’ha fatta cadere sui piedi ed è andato in direzione opposta, guadagnando tempo e quindi ottenendo il risultato voluto. Una finta che ad oggi non si era mai vista, e che dunque il funambolo del Santos ha aggiunto al suo repertorio di giocate sensazionali. E il Santos sorride con un successo perentorio per 3-0, il secondo consecutivo per i bianconeri brasiliani.

Neymar sta prendendo sempre più confidenza con il suo ritorno in patria. Finora sono sette le presenze complessive, con un gol e un assist all’attivo. Un fattore per la sua squadra con il pubblico consapevole che la sua presenza in campo vale sempre il prezzo del biglietto. E così è stato anche in occasione della sfida contro la Noroeste, quando si è inventato un colpo finora forse provato solo in allenamento.