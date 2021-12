Nella foto di Wanda con Icardi c’è un dettaglio penoso: è costretta a cancellare il post Tutto esattamente come prima: dopo la crisi, il reality show di Wanda Nara e Mauro Icardi è ricominciato come se nulla fosse accaduto. Ma volte si commettono errori che non vengono perdonati…

A cura di Paolo Fiorenza

Il tradimento di lui, le fughe di lei, il quasi divorzio, il perdono: tutto alle spalle. Mauro Icardi e Wanda Nara stanno preparando gli addobbi di Natale nella propria dimora parigina assieme alle due figlie Isabella e Francesca ed agli altri tre figli avuti da Wanda con Maxi Lopez. La famiglia allargata di casa Icardi ha ritrovato all'apparenza serenità dopo la crisi matrimoniale coincisa con la sbandata del giocatore per l'attrice argentina Eugenia ‘China' Suarez ed anche i profili social dei protagonisti hanno ripreso a scandire i vecchi ritmi della vita della coppia esibita 24 ore su 24 ad uso dei loro followers e soprattutto dei munifici sponsor.

Il reality show di Wanda e Maurito insomma è ricominciato ed i più maligni insinuano che forse non si è mai interrotto in tutte queste settimane, massimizzando l'audience approfittando della crisi. Dopo il grande gelo, ecco dunque le foto e i video della ritrovata intimità, con quell'esibizione della fisicità e l'intreccio di corpi che rappresentano la dimensione social del loro rapporto. Ma a volte la troppa voglia di esibire può fare brutti scherzi ed è esattamente quanto accaduto con un post pubblicato sui profili Instagram di Wanda e Icardi e poi rimosso dopo qualche ora da entrambi.

Nella foto la 34enne showgirl è teneramente abbracciata al marito, con la Tour Eiffel sullo sfondo e una didascalia di vita familiare: "Prima di andare a prendere i ragazzi a scuola". Tuttavia ben presto i commenti sotto il post si sono focalizzati sulla mano di Icardi, appoggiata sul fianco di Wanda e dall'aspetto decisamente strano, per non dire mostruosamente deforme, come si nota zoomando sul particolare. Le accuse di un uso smodato di Photoshop si sono moltiplicate, alla luce anche del fatto che Wanda non è nuova a questo tipo di situazioni: in passato è stata tacciata di ritoccare le sue foto, ma anche di usare filtri e perfino di cambiare la sua altezza.

Comunque per diverse ore l'immagine è rimasta online e la coppia ha ignorato i numerosi messaggi negativi, fino al punto in cui la marea è diventata insostenibile: a quel punto Wanda ha deciso di eliminare dalla sua timeline il post, che è sparito anche dall'account di Icardi. Realtà e finzione, amore e sofferenze, sesso e bugie: tutto è esattamente come dovrebbe essere, anche quando non sembra esserlo…