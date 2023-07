Nel Real Madrid Under 10 gioca un mostro, il video fa il giro del mondo: “Non può essere, è Modric” Baby Modric: così è stato ribattezzato un giovanissimo fenomeno che gioca nel Real Madrid Under 10. Il video delle sue prodezze fa il giro del mondo. Come può non diventare un pilastro del Real che verrà? Questo si chiedono i tifosi.

A cura di Paolo Fiorenza

Un video da milioni di visualizzazioni: tanto ha fatto il filmato dei momenti salienti del ‘mini Clasico', ovvero la sfida – ugualmente sentitissima – tra le due formazioni Under 10 di Real Madrid e Barcellona. Il motivo di tanto interesse è semplice: la quantità di talento debordante distribuita nelle formazioni giovanili delle due squadre più titolate di Spagna, ma anche l'attitudine inculcata fin da piccoli a giocare sempre il pallone e costruire l'azione da dietro.

Quei ragazzi sognano di poter giocare quello stesso match tra qualche anno e dunque danno tutto per mettersi in mostra e guadagnarsi un futuro con addosso i colori per cui palpitano da sempre. Ce la faranno solo in pochi, eppure nel vedere di cosa sono capaci pressoché tutti loro c'è da restare ammirati: ed è esattamente questo il tenore dei commenti di chi ha assistito agli highlights del match, terminato col successo per 4-1 delle giovanissime merengues.

Gli elogi si sprecano per tutti, ma nello scorrere delle immagini del video – che dura quasi 5 minuti – è impossibile non notare un calciatore in particolare, il numero 10 del Real nonché capitano della squadra, che via via si palesa per quello che è: un piccolo mostro. Per dribbling, tocco di palla, visione di gioco e falcata. La folta capigliatura bionda, le movenze e il numero di maglia fanno pensare subito ad un campione che del Madrid ha scritto – e non ha ancora finito – la storia: Luka Modric.

Il giovane sosia del Pallone d'Oro croato viene dunque ribattezzato ‘Baby Modric' e i tifosi non vedono come sia possibile che in futuro quel ragazzino non diventi un pilastro del Real che verrà. "Modric non lascerà mai il Real Madrid perché non può avere 38 anni e giocare partite nell'Under 10", scherza uno di loro, mentre il termine più usato è "fenomeno". Nel vederlo così dominante in quella fascia d'età, indubbiamente si fa fatica a pensare che non sfondi, eppure il calcio è pieno di giovanissime promesse non mantenute. Tempo sei-sette anni e sapremo…