Negato un rigore all’Arsenal, tifosi infuriati per una foto: “Il VAR giocava alla Fantasy Premier League” In Arsenal-Liverpool una foto della sala VAR, dopo un rigore negato ai Gunners, ha scatenato l’ira dei tifosi e la foto è diventata subito virale. Tra sarcasmi e illazioni alla fine è arrivata la spiegazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

In Premier League il big match tra Arsenal e Liverpool finisce 2-2, in polemica con le due antagoniste alla capolista Manchester City che si annullano a suon di gol e recriminazioni. La più grande arriva per un rigore negato ai Gunners che ha fatto esplodere i tifosi londinesi che hanno poi postato sui social una fotografia che mostrerebbe la responsabilità del VAR: si vede un telefonino con una schermata "particolare". Ma alla fine non è quello che sembra.

Il telefonino in sala VAR, c'è una spiegazione

Nel corso del primo tempo della partita, un'immagine del VAR all'interno della sala al Stockley Park che mostrava l'immagine di un telefono cellulare è diventata immediatamente virale. Si vede un telefonino sul cui schermo si vede perfettamente il marchio della Premier League e i tifosi hanno subito ironizzato ferocemente facendo congetture su cosa venisse mostrato. Fino a suggerire che sullo schermo fosse visualizzata un'immagine della "Fantasy Premier League".

Sospetti e sarcasmi che hanno richiesto una spiegazione, arrivata da Dale Johnson opinionista ESMP ed esperto di VAR: "Questa è l'app Premier League Match Manager, non Fantasy Premier League. Naturalmente, nel VAR non possono essere presenti dispositivi personali". L'app che era apparsa sul telefono era infatti quella ufficiale della Premier che viene utilizzata per registrare i dettagli delle partite e per le comunicazioni durante le partite, molto simile nella grafica in tutte le sue app.

Cos'è successo in Arsenal-Liverpool, il rigore negato dal VAR

La polemica e le ironie sono esplose dopo che la moviola ha negato un rigore ai Gunners. A seguito del contatto tra Martinelli e Ibrahima Konate, sia l'arbitro che il VAR hanno deciso che tutto fosse regolare. Il contatto è stato oggetto di verifica ma è stato subito stabilito che non giustificava l'assegnazione di un calcio di rigore.

Una posizione confermata quasi in tempo reale dall'account X del Match Centre della Premier League ha dichiarato : "La decisione dell'arbitro di non assegnare alcun rigore per il fallo di Konate su Martinelli è stata verificata e confermata dal VAR, che ha ritenuto che Konate avesse vinto palla". Con il 2-2 finale, l'Arsenal è rimasto indietro di quattro punti, al terzo posto, dopo nove partite rispetto al City primo, col Liverpool in scia ad un solo punto.