Nazionale inglese tradisce la moglie, a lei arriva una foto e un messaggio: "Ho dormito con tuo marito" Scandalo in Inghilterra per il tradimento di un giocatore, scoperto dalla moglie cui è arrivato una foto con un messaggio inequivocabili. Poi, il controllo sui video di sorveglianza della villa di famiglia che hanno confermato il tutto: "Lui è un Nazionale, lei una WAG di alto profilo" ha svelato una fonte anonima al MailOnline.

A cura di Alessio Pediglieri

Scandalo in Inghilterra dove si è diffusa la notizia che riguarda un calciatore della Nazionale che è stato lasciato in tronco dalla propria moglie che ha scoperto il suo tradimento mentre lei era in vacanza. Il nome non è stato ancora diffuso ma alcune fonti vicino alla famiglia hanno raccontato la vicenda, con il giocatore che ha provato a difendersi senza successo. Decisivi un filmato controllato dalla consorte una volta tornata nella villa di famiglia e un messaggio via social con tanto di foto, dal contenuto più che chiaro: "Ho dormito con tuo marito"

Il video del tradimento e il messaggio social dell'amante alla moglie

L'intrigo amoroso è stato riportato dal MailOnline che ha ricevuto dettagli sulla vicenda da alcune fonti anonime vicino alla famiglia del giocatore coinvolto. Tutto si è consumato mentre la moglie era in vacanza con i figli, raggiunta da un messaggio Instagram dal contenuto più che preciso: "Ho dormito con tuo marito", corredato da una foto, inequivocabile. Subito è scattato il controllo, con la consorte che ha chiamato il marito per ulteriori spiegazioni. Poi, il ritorno nella villa di famiglia e l'ultima verifica attraverso il sistema di sorveglianza a distanza dell'appartamento: la consorte ha visto il marito entrare in casa con una sconosciuta.

"Il giocatore ha provato a difendersi spiegando che era tutto falso" racconta il MailOnline riportando le dichiarazioni anonime della fonte che poi spiega che il maldestro tentativo è finito nel vuoto: la foto arrivata alla moglie mostrava due persone, i cui volti non erano visibili, nel letto coniugale vicino ad una fotografia del calciatore che abbracciava amorevolmente la moglie e i loro figli. Infine i filmati hanno messo il giocatore con le spalle al muro.

Chi è il giocatore fedifrago: era agli Europei con la Nazionale

Nessun nome ma diversi indizi attorno al giocatore traditore. Di certo è un calciatore di prima fascia tanto che era presente tra i convocati dell'Inghilterra agli ultimi Europei. Inoltre, rivelano sempre le fonti del Daily Mail, tutti in gruppo sapevano ciò che faceva alle spalle della moglie. "Era soprannominato scherzosamente Ringo, tutti i giocatori lo sapevano perché se ne parlava molto in Germania e molti scherzavano sull'argomento" ha aggiunto la voce anonima. Anche la "WAG" tradita è di alto profilo, ha assicurato la fonte ma i nomi restano al momento ancora avvolto nel più assoluto riserbo.