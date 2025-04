video suggerito

Conceiçao e lo sfogo social, nella Juve di Tudor non c'è posto per lui: "Un giorno tutti sapranno" Una storia su Instagram dopo la panchina di Roma, con un messaggio e una foto chiare. Francisco Conceiçao ha manifestato così il proprio disappunto per le scelte tecniche di Tudor che rischiano di relegarlo ad un ruolo da comprimario.

A cura di Alessio Pediglieri

Appena due partite del nuovo corso bianconero e subito c'è chi non è soddisfatto della gestione Tudor. Si tratta di Francisco Conceiçao che ha dato spazio ai social per manifestare tutto il proprio fastidio attuale per essere stato relegato in un angolo delle scelte tecniche del neo allenatore subentrato in corsa a Thiago Motta. Con cui l'esterno portoghese non era mai riuscito del tutto a legare, ma riuscendo comunque a ritagliarsi sempre spazio utile. Ma anche adesso, il risultato non sembra cambiare e l'amarezza è stata concentrata in una storia in cui tutti hanno intravisto una non poco velata polemica: "Un giorno tutti sapranno". Poi pubblicata quasi in contemporanea dal fratello Rodrigo con una didascalia differente: "Ignorato da molti, ricordato da tutti".

Conceiçao e le scelte di Tudor: meno spazio sulla fascia per il portoghese

I numeri, anche se limitati ad una manciata di giorni e a solamente due partite, parlano chiaro e se il buon giorno si vede dall'alba, per Francisco Coneceçao la permanenza in bianconero da qui a fine stagione potrebbe rivelarsi un'estenuante rimessa al sole senza possibilità di ristoro. Da quando è Tudor sulla panchina juventina c'è stato un cambiamento tattico che ha tagliato le gambe al giovane portoghese: il passaggio al 3-4-2-1 che, di fatto, ne limita l'impiego. Conferme? Solamente 24 minuti in 180 a disposizione, perché dalla cintola bianconera in su c'è sempre meno spazio per le sue caratteristiche. Esterno d'attacco naturale, difficilmente può essere una carta dal primo minuto per una squadra che punta ad una sola punta supportata da due tre quartisti e predilige gli inserimenti centrali. Così, l'amarezza della panchina e lo sfogo immancabile.

Lo sfogo social di Conceiçao: il gol all'Inter come ricordo

Flavio Conceiçao non ha fatto alcun riferimento diretto ma immagini e parole spiegano profondamente il messaggio e i suoi destinatari: in una storia Instagram il lunedì post partite, il portoghese ha scelto una foto iconica della sua prima stagione in bianconero, ovvero quella che lo ritrae felice ed esultante dopo aver segnato il gol all'Inter. Mani sulle spalle a mostrare la maglia al mondo, con il proprio nome e il numero 7. Un'immagine che racchiude orgoglio, passione e voglia e che stride ferocemente con la didascalia: "Un giorno tutti sapranno…"

Cosa c'è da sapere? Al momento nulla perché il profilo del giocatore resta basso, in linea con la voglia di dimostrare in campo il proprio valore. Eppure, le scelte di Tudor parlano chiaro, i numeri e le statistiche anche con il rischio di ripercorrere il filo rosso che lo andrebbe a legare con la gestione precedente, di Thiago Motta, dove ha trovato più spigoli che spazi. A suo tempo per le idee poco chiare dell'ex Bologna che ha costantemente alternato le formazioni titolari alla ricerca di una soluzione che non è arrivata; ora per le idee molto precise di Tudor che sa come vuole far giocare la squadra. Con lui Conceiçao è sceso in campo solo 25 minuti, contro il Genoa. A Roma è stato tutto il tempo in panchina, una novità contro cui ha subito manifestato il proprio disappunto. Anche perché l'ultima alla Juve risaliva alla supercoppa contro il Milan. Poi, infortuni permettendo, il piede in campo lo aveva sempre messo.

Anche il fratello Rodrigo pubblica la stessa immagine: "Ignorato da molti, ricordato da tutti"

Se per molti dunque il messaggio di Francisco Conceiçao era diretto alla sua attuale squadra la Juventus, per qualcuno il club bianconero non è il solo ad essere stato oggetto del fastidio del giocatore portoghese. Una coincidenza ha infatti coinvolto anche il Porto, ex squadra dell'esterno da cui è arrivato a Torino. Con la formazione lusitana malamente sconfitta in campionato 4-1 dal Benfica, il fratello di Francisco, Rodrigo, anch'egli ex Porto e oggi in forza allo Zurigo ha repostato la medesima immagine con una didascalia differente: "Ignorato da molti, ricordato da tutti". Come dire che c'è chi farebbe carte false per riaverlo in Portogallo. Dove potrebbe tornare visto che al momento è in prestito, in attesa di riscatto.