Navas impugna i guanti e provoca Donnarumma davanti a tutti: tensione nello spogliatoio del PSG Il dualismo tra Navas e Donnarumma è entrato in una nuova fase secondo le indiscrezioni provenienti dalla Francia anche a causa di una battuta di troppo.

A cura di Marco Beltrami

Gli spifferi di spogliatoio provenienti dalla Francia, parlano di un gruppo compatto solo in apparenza al Psg con numerose tensioni che minacciano di esplodere da un momento all'altro. Oltre a chi si lamenta di alcuni "privilegi" concessi ai big, Neymar e Messi in primis, e all'influenza del clan sudamericano avallato dal lassismo di Pochettino e Leonardo, c'è anche un'altra situazione che di certo non contribuisce ad alimentare serenità. Si tratta del dualismo tra Donnarumma e Navas.

Al netto delle dichiarazioni di circostanza di Gigio, il rapporto tra i due stando a quanto riportato ancora una volta da L'Equipe, non è dei migliori e si è letteralmente "raffreddato". I portieri si stanno dividendo la porta del PSG, con Pochettino che li alterna costantemente. Una situazione che ha fatto molto discutere, e che non è stata digerita del tutto dall'italiano arrivato sotto la Tour Eiffel nell'ultimo mercato da miglior giocatore degli Europei, e con in bacheca poi anche il premio di miglior portiere al mondo. Titoli che però non sono bastati nelle gerarchie del mister argentino che ha sottolineato la bontà di avere a disposizione due portieri di primissimo livello. E in tal senso i numeri delle presenze parlano chiaro: 11 per l'azzurro e 15 per Navas.

La rivalità tra l'ex Milan e Navas si è ulteriormente accesa dopo che sulla vicenda sono intervenuti Ibrahimovic e Raiola. Se il primo ha sottolineato il peso del clan sudamericano nelle scelte tecniche evidenziando come queste penalizzino Gigio, definito il "migliore", il secondo è ovviamente intervenuto a tutela del suo assistito. Forse anche stizzito da queste dichiarazioni, Navas si è preso una piccola rivincita in occasione della sfida tra il Paris Saint-Germain e il Nizza di inizio dicembre. Il costaricense lasciato in panchina, dopo lo 0-0 ha ricevuto la visita nello spogliatoio del secondo portiere avversario Marcin Bulka, di proprietà del Psg ed ex suo secondo.

I due molto legati, dopo i saluti di rito hanno parlato dei guanti, e Navas guardando Donnarumma avrebbe risposto così a Bulka, con il quale condivide lo stesso modello di "attrezzi del mestiere": "Vedi, sono i migliori portieri del mondo che indossano questi". Una tipologia di guanti diversa da quella dell'ex portiere del Milan che, stando a quanto riportato da un testimone della scena a L'Equipe, sarebbe rimasto deluso da quella battuta, finalizzata proprio a riservargli una stoccata. Appuntamento ora al 22 dicembre per quello che sarà l'ultimo impegno del 2021 del Psg contro il Lorient. Chi giocherà tra i pali dei Bleus? Una domanda che potremmo continuare a porci costantemente anche nel 2022, a meno di prese di posizione decise da parte del tecnico in vista della fase più calda della stagione, con la Champions contro il Real Madrid alle porte.