Nations League oggi in TV, dove vedere Italia-Francia, Israele-Belgio e le altre partite: canale e diretta streaming Le partite di Nations League di oggi, 17 novembre sono otto: oltre a Italia-Francia, si giocano anche Israele-Belgio, Inghilterra-Repubblica d’Irlanda, Finlandia-Grecia, Austria-Slovenia, Norvegia-Kazakistan, Lettonia-Armenia e Macedonia del Nord-Isole Far Oer. Tutte le info sui canali dove vederle in diretta tv, in chiaro e in streaming. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Italia–Francia è la partita di Nations League che spicca nel calendario delle gare previste per oggi, domenica 17 novembre e si gioca alle 20:45. Oltre a quella degli Azzurri, ci sono altri sette incontro, tra cui Israele–Belgio (Gruppo A2 di Lega A, lo stesso della Nazionale), Inghilterra–Repubblica d'Irlanda e Finlandia–Grecia (Gruppo B2 di Lega B, sfida che può essere decisiva per il primato nel girone), Austria–Slovenia e Norvegia–Kazakistan (Gruppo B3 di Lega B), Lettonia–Armenia (Gruppo C4 di Lega C) e Macedonia del Nord–Isole Far Oer (Gruppo C4 di Lega C).

Eccezion fatta per l'Italia di Luciano Spalletti, non c'è alcuna copertura televisiva prevista per tutti gli altri incontri in palinsesto che saranno visibili solo attraverso il collegamento in streaming sul canale di Uefa Tv. Il servizio offerto dal canale ufficiale della Federazione sarà gratuito.

Italia-Francia in Nations League, dove vederla in TV e streaming

L'Italia ospita la Francia allo stadio Meazza di San Siro nell'ultima partita del girone di Nations League. La partita sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro su Rai 1 a partire dalle 20:45: a raccontarla in telecronaca sarà Alberto Rimedio, con commenti, interviste, servizi del pre e post gara che completeranno la copertura dell'evento. L'incontro sarà visibile, sempre in chiaro e senza alcun costo aggiuntivo, anche in diretta streaming su Rai Play.

Nations League, le partite di oggi: gli orari TV

Sono otto le partite previste per oggi, domenica 17 novembre, nel calendario dell'ultima giornata della fase a gruppi della Nations League. Si tratta di due match di Lega A, quattro di Lega B e due di Lega C divisi in tre slot orari (15:00, 18:00 e 20:45). Di seguito la lista completa delle partite in programma con indicazione degli orari e dove vederle in tv:

ore 15:00 – Lettonia-Armenia (Lega C, Uefa Tv)

ore 15:00 – Macedonia del Nord-Isole Far Oer (Lega C, Uefa Tv)

ore 18:00 – Inghilterra-Repubblica d'Irlanda (Lega B, Uefa Tv)

ore 18:00 – Finlandia-Grecia (Lega B, Uefa Tv)

ore 18:00 – Austria-Slovenia (Lega B, Uefa Tv)

ore 18:00 – Norvegia-Kazakistan (Lega B, Uefa Tv)

ore 20:45 – Italia-Francia (Lega A, Rai 1, Rai Play, Uefa Tv)

ore 20:45 – Israele-Belgio (Lega A, Uefa Tv).