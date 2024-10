video suggerito

Nations League oggi in TV, dove vedere Finlandia-Inghilterra, Austria-Norvegia e le altre partite: canale e diretta streaming Il programma di oggi domenica 13 ottobre della Nations League prevede 8 partite. I match più importanti sono Finlandia-Inghilterra e Austria-Norvegia.

A cura di Marco Beltrami

Sono otto le partite della Nations League in programma oggi domenica 13 ottobre. Ad aprire le danze alle ore 15 ci sarà Kazakistan-Slovenia, in attesa poi del piatto forte in programma alle 18, con quattro match tra cui Finlandia-Inghilterra e tre alle 20:45. Da seguire oltre al match della nazionale dei 3 leoni, l'altro valido per il gruppo 2 della Lega B, ovvero Grecia-Eire. Particolarmente interessante anche in confronto tra l'Austria e la Norvegia di Haaland che si giocherà alle 20:45.

Le partita si potranno vedere gratis in esclusiva sul canale UEFA TV, accedendo previa registrazione al sito della UEFA. Un servizio che potranno sfruttare anche i possessori di Smart TV, con una buona connessione a internet.

Finlandia-Inghilterra in Nations League, dove vederla in TV e streaming

Finlandia-Inghilterra valida per il gruppo 2 della Lega B, è uno dei match più importanti della giornata. Si gioca oggi domenica 13 ottobre alle ore 18. La partita si potrà vedere in esclusiva, grazie allo streaming, sul canale ufficiale della UEFA, ovvero UEFA TV. Basterà registrarsi al sito e poi accedervi per vedere il match. Si potrà seguire dunque anche su Smart TV.

Nations League, le partite: gli orari TV

Sono anche oggi 8 le partite di Nations League in programma. Si parte alle 15 con Kazakistan-Slovenia, valida per il gruppo 3 della Lega B, che sarà completato in serata da Austria Norvegia. Oltre a questo match, alle 20:45 si giocheranno anche Grecia-Eire, per il gruppo 2 di Lega B, e Isole Far Oer-Lettonia (Lega C – Gruppo 4). Alle 18 piatto forte Finlandia-Inghilterra (Lega B – Gruppo 2), Armenia-Macedonia del Nord (Lega C – Gruppo 4) e Malta-Moldova (Lega D – Gruppo 2).

ore 15 – Kazakistan-Slovenia (Lega B – Gruppo 3): UEFA TV (Streaming)

ore 18 – Finlandia-Inghilterra (Lega B – Gruppo 2): UEFA TV (Streaming)

ore 18 – Armenia-Macedonia del Nord (Lega C – Gruppo 4): UEFA TV (Streaming)

ore 18 -Liechtenstein-Gibilterra (Lega D – Gruppo 1)

ore 18 – Malta-Moldova (Lega D – Gruppo 2)

ore 20.45 – Grecia-Eire (Lega B – Gruppo 2)

ore 20:45 – Austria-Norvegia (Lega B – Gruppo 3)

ore 20:45 – Isole Far Oer-Lettonia (Lega C – Gruppo 4)

