video suggerito

Nations League oggi in TV, dove vedere Danimarca-Spagna, Portogallo-Polonia e le altre partite: canale e diretta streaming Per la Nations League oggi venerdì 15 novembre sono in tabellone 9 partite tra cui 4 della Lega A. Tra queste spiccano la sfida tra Danimarca e Spagna nel Gruppo 4 e del Portogallo alla Polonia. Gare tutte visibili unicamente in streaming su Uefa.tv. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Nations League propone quest'oggi, venerdì 15 novembre, 9 partite in tabellone, tra cui spiccano ovviamente le quattro della Lega A, la principale, tra cui Danimarca-Spagna del Gruppo 4 e Portogallo-Polonia del Gruppo 1. Non ci sarà copertura televisiva, le gare si potranno seguire online in streaming su Uefa.TV.

La Spagna ha l'occasione giusta per chiudere i conti qualificazione con un match d'anticipo. Dopo 4 gare è in testa al proprio gruppo a quota 10 e una eventuale vittoria sulla Danimarca significherebbe quarti matematici al primo posto. Per la nazionale danese sarà fondamentale non perdere per mantenere almeno la seconda posizione sulla Serbia, terza a 3 punti di distanza e impegnata contemporaneamente in Svizzera. Nel Gruppo 1, medesima situazione per il Portogallo: la capolista ospita la Polonia in un match che in caso di vittoria darebbe la qualificazione con un turno d'anticipo come prima. Anche per i portoghesi basterà un punto per i quarti, mentre la Croazia, che insegue al 2° posto a 7 punti può a sua volta strappare la qualificazione battendo la Scozia.

Danimarca-Spagna in Nations League, dove vederla in TV e streaming

Per la Lega A sono in programma 4 partite, due del Gruppo 1 e due del Gruppo 4. Soprattutto in quest'ultimo girone, occhi puntati su un match in particolare, Danimarca-Spagna. Le Furie rosse stanno dominando la classifica con 10 punti dopo 4 partite ma la Danimarca ha l'occasione d'oro per raggiungerle in vetta in caso di successo questa sera, riaprendo di fatto la questione per il 1° posto con cui approdare ai quarti. La partita non ha copertura televisiva né in chiaro né a pagamento. Potrà essere vista esclusivamente sul sito ufficiale della UEFA, Uefa.tv in live streaming. Senza costi aggiuntivi: basterà registrarsi e usufruire del servizio.

Nations League, le partite di oggi: gli orari TV

Sono in totale 9 le partite in programma oggi per la Nations League 2024-25: 4 della Lega A, altrettante della Lega C e una sola della Lega D. Tutte saranno visibili unicamente in streaming grazie al servizio messo a disposizione dall'UEFA che farà vedere ogni singola gara sul proprio canale online dedicato al torneo, uefa.tv. Basterà loggarsi e non ci sono costi aggiuntivi. Ecco il palinsesto completo con tutti gli orari delle partite in tabellone.

18:00 – Cipro-Lituania (Lega C, Uefa TV)

20:45 – Danimarca-Spagna (Lega A, Uefa TV)

20:45 – Portogallo-Polonia (Lega A, Uefa TV)

20:45 – Scozia-Croazia (Lega A, Uefa TV)

20:45 – Svizzera-Serbia (Lega A, Uefa TV)

20:45 – Irlanda del Nord-Bielorussia (Lega C, Uefa TV)

20:45 – Lussemburgo-Bulgaria (lega C, Uefa TV)

20:45 – Romania-Kosovo (Lega C, Uefa TV)

20:45 – San Marino-Gibilterra (Lega D, Uefa TV)