Nations League oggi in TV, dove vedere Croazia-Scozia, Spagna-Danimarca e le altre partite: canale e diretta streaming Sono 8 le partite di Nations League in programma oggi, sabato 12 ottobre. Il match clou è Spagna-Danimarca, ma sono in campo anche il Portogallo di Ronaldo e la Scozia di McTominay. Non è prevista copertura TV in Italia.

A cura di Alessio Morra

Anche oggi, sabato 12 ottobre, è di scena la Nations League con le partite della 3ª giornata della fase a gironi. Giornata di lusso con partite di alto livello. In campo c'è la Spagna campione d'Europa che sfida la Danimarca, al comando del Gruppo 4 della Lega A. Ma si giocano anche Polonia-Portogallo, con la sfida tra bomber veri e cioè Lewandowski e Cristiano Ronaldo e Croazia-Scozia, determinante per il Gruppo 1. In Italia le partite della Nations League non saranno trasmesse da nessuna emittente TV, ma gli appassionati potranno seguirla

La Lega A prevede oggi quattro partite, due per girone. Si parte alle ore 18 con Croazia-Scozia, sfida importantissima per il Gruppo 1. Perché gli scozzesi non hanno punti, nonostante abbiano giocato due splendide partite a settembre, perse per un soffio e nel finale. I croati ne hanno 3, come la Polonia, che invece alle 20:45 ospita il Portogallo, al comando e a punteggio pieno. In serata si disputano pure le partite del Gruppo 4 quello che sembrava dovesse essere dominato dalla Spagna, che è ovviamente messa bene, ma che non comanda, per ora, il girone. Perché la Danimarca di punti ne ha 6 ed è davanti alla squadra di de la Fuente con 4. In contemporanea Serbia-Svizzera, che è già uno spareggio.

Spagna-Danimarca in Nations League, dove vederla in TV e streaming

La partita più interessante tra quelle odierne è senza dubbio Spagna-Danimarca. A Murcia i campioni di Euro 2024 se la vedranno contro i danesi, che con il nuovo allenatore hanno vinto entrambe le partite disputate. Il match in Italia non si potrà seguire materialmente in TV, perché non c'è copertura televisiva né gratuita né a pagamento. Streaming gratis grazie al canale ufficiale della Uefa e cioè UEFA TV.

Nations League, le partite: gli orari TV

Otto partite in programma oggi, quattro di Lega A e quattro di Lega C. Si parte alle 15 con Lituania-Kosovo, due le partite alle ore 18: Croazia-Scozia e Bulgaria-Lussemburgo. Tutte le altre invece si tengono alle ore 20:45. Per seguirle in diretta basta registrarsi sul sito televisivo ufficiale della Uefa – che è gratis – e dopo averlo fatto su UEFA TV in streaming si potranno seguire tutti gli incontri.

ore 15:00 – Lituania-Kosovo (Lega C, Gruppo 2) – UEFA TV (Streaming)

ore 18:00 – Croazia-Scozia (Lega A, Gruppo 1) – UEFA TV (Streaming)

ore 18:00 – Bulgaria-Lussemburgo (Lega C, Gruppo 3) – UEFA TV (Streaming)

ore 20:45 – Serbia-Svizzera (Lega A, Gruppo 4) – UEFA TV (Streaming)

ore 20:45 – Polonia-Portogallo (Lega A, Gruppo 1) – UEFA TV (Streaming)

ore 20:45 – Spagna-Danimarca (Lega A, Gruppo 4) – UEFA TV (Streaming)

ore 20:45 – Cipro-Romania (Lega C, Gruppo 2) – UEFA TV (Streaming)

ore 20:45 – Bielorussia-Irlanda del Nord (Lega C, Gruppo 3) – UEFA TV (Streaming)