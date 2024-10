video suggerito

Nations League in TV, dove vedere Belgio-Francia e Italia-Israele: orari e diretta delle partite Stasera alle 20:45 doppio appuntamento per il Gruppo 2 di Lega A, guidato dagli Azzurri in classifica. A Udine, Italia-Israele e in contemporanea Belgio-Francia. Diretta TV e streaming in chiaro su Rai Uno e RaiPlay per la nostra Nazionale.

A cura di Alessio Pediglieri

Nuovo appuntamento con la Nations League e doppia sfida contemporanea nel girone 2 della Lega A dominata dagli azzurri. Alle 20.45 oggi si giocano Belgio-Francia e Italia-Israele, quarto turno fondamentale per delineare ancor più la classifica. Diretta in chiaro su Rai 1 e su RaiPlay.

Il pareggio contro il Belgio ha lasciato un retrogusto amaro, di occasione fallita. L'Italia di Spalletti era riuscita a imbavagliare subito i Diavoli Rossi di Tedesco, poi l'espulsione di Pellegrini ha complicato tutto riducendo gli Azzurri in 10 e rischiando la capitolazione nel finale. Un pareggio che non ha impedito all'Italia di tenere la testa della classifica in solitaria ma che adesso dovrà vincere ad ogni costo contro Israele approfittando anche della sfida diretta tra Belgio e Francia.

Luciano Spalletti ha convocato in extremis Zaniolo, al posto dell'assente Pellegrini e valuterà fino all'ultimo le scelte da fare per riproporre la miglior squadra a disposizione contro Israele. In una vigilia agitata da vicende extra calcio che il ct ha provato subito a cancellare, pensando solamente al campo.

Nations League, le partite di lunedì: gli orari TV

Oltre ai due match del Girone 2 della Lega A, Belgio-Francia e Italia-Israele la giornata prevede in programma altre 8 gare di Nations League, con questi orari:

18:00 – Georgia-Albania (Lega B)

18:00 – Azerbaigian-Slovacchia (Lega C)

20:45 – Belgio-Francia (Lega A)

20:45 – Bosnia Erzegovina- Ungheria (Lega A)

20:45 – Germania-Olanda (Lega A)

20:45 – Italia-Israele (Lega A, diretta TV e streaming Rai Uno e RaiPlay)

(Lega A, diretta TV e streaming Rai Uno e RaiPlay) 20:45 – Galles-Montenegro (Lega B)

20:45 – Islanda-Turchia (Lega B)

20:45 – Ucraina-Repubblica Ceca (Lega B)

20:45 – Estonia-Svezia (Leva C)

Italia-Israele in Nations League dove vederla in TV e streaming

Il match degli Azzurri, che si disputa a Udine questa sera alle 20:45 contro Israele e valido per il 4° turno del Gruppo 2 di Lega A in Nations League, sarà trasmesso in chiaro dalla Rai. Per la diretta TV appuntamento sul DTT su Rai Uno mentre per il live streaming c'è RaiPlay. Cronaca affidata ad Alberto Rimedio con commento tecnico di Lele Adani, mentre in studio ci sarà a a condurre Alessandro Antinelli e i suoi ospiti.

Dove vedere Belgio-Francia in Nations League in diretta TV e streaming

Come per tutte le partite in programma di Nations League non c'è una copertura televisiva e così, Belgio-Francia, come tutte le altre gare in tabellone, potrà essere vista in diretta e in chiaro senza costi aggiuntivi esclusivamente in live streaming, sul sito che l'Uefa ha appositamente creato, Uefa.Tv dove, dietro iscrizione, si potrà seguire anche la partita dei "Galletti" contro i "Diavoli Rossi".