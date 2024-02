Nations League 2024: nel girone dell’Italia c’è la Francia di Mbappé, il Belgio di Lukaku e Israele Oggi a Parigi sono stati effettuati i sorteggi della prima fase a gironi della Nations League 2024. L’Italia di Luciano Spalletti, inserita nella Lega A, dovrà giocare contro Belgio, Francia e Israele. La prima giornata è in calendario il 5-7 settembre 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Si è concluso a Parigi, presso la Maison de la Mutualité che ha ospitato anche il Congresso dell’Uefa, il sorteggio della Nations League 2024 per la prima fase, quella a gironi. L'Italia di Luciano Spalletti, già inserita nella Lega A, si è ritrovata nel gruppo 2 con Belgio, Francia e Israele. Dunque per gli Azzurri ci sarà la Nazionale di Deschamps, una tra le più forti e che poteva impensierire i nostri Azzurri. Oltre a Mbappé e compagni, terzo classico incomodo il Belgio di Romelu Lukaku, mentre la Cenerentola del girone dovrebbe essere Israele ma da non sottovalutare. Un sorteggio non proprio positivo, con uno dei Gironi con maggior qualità: ora la parola al campo con le gare in programma da settembre.

Tutti gironi delle 4 Leghe di Nations League

Lega A

Girone 1 – Croazia – Portogallo – Polonia – Scozia

Girone 2 – Italia – Belgio – Francia – Israele

Girone 3 – Olanda – Ungheria – Germania – Bosnia

Girone 4 – Spagna – Danimarca – Svizzera – Serbia

Lega B

Girone 1 – Cechia – Ucraina – Albania – Georgia

Girone 2 – Inghilterra – Finlandia – Rep. d'Irlanda – Grecia

Girone 3 – Austria – Norvegia – Slovenia – Kazikistan

Girone 4 – Galles – Islanda – Montenegro – Turchia

Lega C

Girone 1 – Svezia – Azerbaijan – Slovacchia – Estonia

Girone 2 – Romania – Kosovo – Cipro – Lituania/Gibilterra

Girone 3 – Lussemburgo – Bulgaria – Irlanda del Nord – Bielorussia

Girone 4 – Armenia – Faroe – Macedonia del Nord – Lettonia

Lega D

Girone 1 – Lituania/Gibilterra – San Marino – Liechtenstein

Girone 2 – Moldova – Malta – Andorra

Il nuovo format della Nations League 2024

Con questa edizione cambia la pelle anche la Nations League che prevede nel suo nuovo format un turno in più, i quarti di finale. A superare la prima fase a gironi saranno le prime e le seconde classificate di ogni gruppo e non più solo le nazionali al primo posto. Di conseguenza, ecco i quarti di finale prima della classica Final Four che ne decreterà il campione. Le quarte classificate delle Leghe A e B retrocederanno direttamente nelle Leghe B e C, mentre le due quarte classificate con meno punti della Lega C retrocederanno in Lega D.

Le vincitrici dei quattro gironi delle Leghe B e C, oltre alle due vincitrici dei gironi della Lega D, verranno invece promosse direttamente nelle Leghe A, B e C. Le terze classificate della Lega A e le seconde classificate della Lega B, nonché le terze classificate della Lega B e le seconde classificate della Lega C, disputeranno invece gli spareggi, i playoff per la promozione o per la retrocessione con gare di andata e ritorno.

Tutte le date della Nations League 2024

Dopo il sorteggio di oggi che ha definito i Gironi delle quattro Leghe tra cui la A, quella in cui è inserita l'Italia di Spalletti, la Nations League 2024 vivrà altri momenti importanti a partire dall'autunno 2024 quando a settembre inizieranno le partite. Una fase che durerà fino a novembre e che permetterà di sorteggiare le nazionali che si qualificheranno per i quarti di finale (novità assoluta del torneo) che si giocheranno a marzo 2025, in vista fella classica Final Four di giugno 2025.

Prima giornata: 5-7 settembre 2024

Seconda giornata: 8-10 settembre 2024

Terza giornata: 10-12 ottobre 2024

Quarta giornata: 13-15 ottobre 2024

Quinta giornata: 14-16 novembre 2024

Sesta giornata: 17-19 novembre 2024

Sorteggio spareggi per la fase a eliminazione diretta: novembre 2024

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 20-25 marzo 2025

Quarti di finale Lega A: 20-25 marzo 2025

Fase finale: 4-8 giugno 2025