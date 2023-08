Napoli-Sassuolo, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Oggi domenica 27 agosto 2023 si gioca Napoli-Sassuolo, partita valida per la 2a giornata di Serie A. Calcio di inizio al Diego Armando Maradona alle 20:45, diretta TV e in streaming su DAZN. Per Garcia c’è il rientro di Kvaratskhelia dal 1° minuto.

A cura di Alessio Pediglieri

Oggi, domenica 27 agosto, si gioca Napoli-Sassuolo, partita valida per il 2° turno di Serie A: si gioca al Maradona a partire dalle 20:45. La partita sarà trasmessa in esclusiva sia in TV sia in streaming da DAZN.

I Campioni d'Italia guidati da Rudi Garcia fanno il loro debutto stagionale davanti al proprio pubblico con il tricolore cucito sul petto. Dopo l'esordio vincente nella prima giornata di campionato contro il Frosinone, il Napoli affronta il Sassuolo per cercare la replica e altri tre punti importanti nel suo primo posticipo. I neroverdi si presentano con zero punto in classifica, dopo essere stati a sorpresa battuti in casa dall'Atalanta di Gasperini.

Le probabili formazioni di Napoli-Sassuolo. Per Garcia idee chiare e pochi cambiamenti in una squadra che nel mercato estivo ha cambiato davvero poco. La nota più positiva in assoluto è il rientro di Kvaratskhelia che torna titolare dopo lo stop precauzionale a Frosinone. Raspadori e Osimhen completano il tridente. Nel Sassuolo Pinamonti è favorito come prima punta mentre si attendono notizie sulle condizioni di Berardi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Kvaratskhelia, Osimhen, Raspadori. All. Garcia.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Viti, Vina; Lopez, Henrique; Defrel, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi

Partita: Napoli-Sassuolo

Dove: Diego Armando Maradona (Napoli)

Quando: domenica 27 agosto 2023

Orario: 20:45

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DZN

Competizione: Serie A (2° turno)

Dove vedere Napoli-Sassuolo in diretta TV

Napoli-Sassuolo è una delle partite in totale esclusiva di DAZN e quindi per assistere al match delle 20:45 di domenica 27 agosto bisogna sottoscrivere un abbonamento. In TV è possibile vedere la partita collegando la propria Smart television ad un dispositivo wireless o a una console di gioco per avere la connessione internet e usufruire del servizio.

Napoli-Sassuolo dove vederla in streaming

Il posticipo delle 20:45 di domenica 27 agosto tra Napoli e Sassuolo si può vedere anche via internet in live streaming. Anche in questo caso, come per la TV, il servizio è esclusivamente a pagamento per chi ha sottoscritto un abbonamento a DAZN.

Serie A, le probabili formazioni di Napoli-Sassuolo

Per Rudi Garcia torna a disposizione Kvaratskhelia che riprenderà il proprio ruolo da titolare nel tridente offensivo completato da Raspadori e Osimhen. Formazione titolare completata dai soliti noti: Anguissa, Lobotkaa e Zielinski a centrocampo, mentre capitan Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera si posizioneranno in difesa. Nel Sassuolo Toljan, Erlic, Viti e Vina sono i papabili per la difesa. Da valutare le condizioni di Berardi mentre Pinamonti sembra il favorito come unica punta.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Kvaratskhelia, Osimhen, Raspadori. All. Garcia.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Viti, Vina; Lopez, Henrique; Defrel, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi.