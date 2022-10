Napoli primo o secondo del girone di Champions se… risultati e combinazioni contro i Rangers Il Napoli ha la possibilità di vincere il Girone A della Champions League 2022-2023 già al termine della sfida con i Rangers. Per accadere ciò serve però la combinazioni di alcuni risultati. Ecco quali.

A cura di Alessio Morra

Il Napoli sa solo vincere. La squadra di Luciano Spalletti battendo 1-0 all'Olimpico la Roma ha ottenuto l'undicesimo successo consecutivo, sette di questi in campionato, quattro in Champions League. I partenopei non sono mai andati così bene in un girone di Champions e dopo aver ottenuto vittorie prestigiose e pesanti vogliono chiudere al comando il Gruppo A. La possibilità di vincere il raggruppamento è concreta, ma per farlo c'è bisogno intanto di battere i Rangers Glasgow, che scenderà in campo al Maradona mercoledì 26 ottobre, calcio d'inizio alle ore 21. Nella gara di andata il Napoli si impose per 3-0, segnarono nella ripresa Politano su rigore, Raspadori e Anguissa.

Napoli primo del girone se… i risultati contro i Rangers

Fare i calcoli per le squadre del Gruppo A è molto semplice. Non c'è stato nessun pareggio e la classifica va a scalare. Il Napoli ha vinto sempre e ha 12 punti, il Liverpool invece 9, 3 i punti dell'Ajax, 0 quelli dei Rangers, che hanno ancora la chance di finire in Europa League.

Battendo i Rangers il Napoli potrebbe avere la certezza del primato del girone già stasera. Ciò accadrà però se contemporaneamente il Liverpool non vincerà in casa dell'Ajax, pareggio o successo degli olandesi è la stessa cosa. Ma c'è anche un'altra possibilità. Perché il Napoli sarebbe vincitore del Gruppo A anche con un pareggio contro gli scozzesi al Maradona e con la contemporanea sconfitta del Liverpool alla Cruyff Arena. Se invece vinceranno sia il Napoli che il Liverpool non potrà esserci la certezza del primo posto già al termine degli incontri della quinta giornata.

Leggi anche Inter agli ottavi di Champions se... risultati e combinazioni contro il Viktoria Plzen per la qualificazione

Napoli primo del Girone già stasera in caso di vittoria con i Rangers e pareggio del Liverpool con l'Ajax;

Il Napoli vincerà il Girone A se batterà i Rangers Glasgow e il Liverpool perderà con l'Ajax;

Napoli qualificato e primo in caso di pareggio con gli scozzesi e sconfitta del Liverpool in casa dell'Ajax;

Con tutti gli altri risultati il primato nel girone e l'intera classifica del Gruppo A sarà definita la prossima settimana e cioè dopo la sesta e ultima giornata del Girone.

Le possibili avversarie del Napoli

Difficile capire già adesso quali potrebbero essere le squadre che il Napoli potrebbe affrontare negli ottavi di finale di Champions League. C'è una grande certezza al momento: gli Azzurri sono l'unica squadra italiana qualificata alla fase a eliminazione diretta, e sono già agli ottavi con due turni di anticipo. Se la squadra di Spalletti riuscirà fino alla fine a mantenere il primato nel girone, nel sorteggio di Nyon la squadra partenopea sarà inserita nell'urna con tutte le altre prime classificate e di conseguenza le eviterà tutte. Ma in questo momento non c'è nessuna squadra certa di qualificarsi agli ottavi con il primo posto, nemmeno Real Madrid, Manchester City o Bayern Monaco.

In realtà c'è un'altra certezza, ma questa la dà il regolamento, che impedisce eventuali derby negli ottavi di finale. Quindi qualora si qualificasse come primo il Napoli eviterebbe sicuramente eventuali squadre italiane qualificate come seconde per gli ottavi. Sempre in base al regolamento, negli ottavi le squadre che si sono affrontate già nel girone non possono ritrovarsi. Quindi in ogni caso il Napoli eviterà il Liverpool.