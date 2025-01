Napoli-Juventus, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni

video suggerito

Napoli-Juventus è il match valido per la 22esima giornata del campionato di Serie A. La partita del Maradona si giocherà oggi, sabato 25 gennaio, alle ore 18:00. La sfida tra la squadra allenata da Antonio Conte e quella di Thiago Motta arriva dopo l'impegno in Champions dei bianconeri che hanno pareggiato 0-0 in casa del Brugge conquistando lo stesso la qualificazione ai playoff della competizione per gli ottavi. All'andata allo Stadium la partita terminò con il punteggio di 0-0 non regalando grosse emozioni ai tifosi presenti e a quelli da casa.

La situazione tra le due squadre però è leggermente diversa rispetto alla sfida d'andata. Il Napoli arriva come favorito a questa partita in virtù del primo posto in classifica e della crisi di risultati della Juventus, troppo spesso altalenante, nonostante l'ultimo successo interno contro il Milan per 2-0. Sfida a distanza tra Lukaku e Vlahovic anche se è da capire se il serbo sarà schierato in campo dal primo minuto oppure gli sarà preferito ancora Nico Gonzalez. In questo momento però la sorpresa potrebbe essere rappresentata da Kolo Muani titolare. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni.

Partita: Napoli-Juventus

Dove: Stadio Maradona, Napoli

Quando: sabato 25 gennaio 2025

Orario: 18:00

Diretta TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZN

Competizione: Serie A, 22ª giornata

Napoli-Juventus, orario e dove vederla in diretta TV: la partita non è in chiaro

Napoli-Juventus sarà trasmessa in diretta tv solo su DAZN tramite app su Smart TV o direttamente su browser attraverso il proprio PC. La telecronaca del match è affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Napoli-Juventus, dove vederla in diretta streaming

La sfida tra Napoli e Juventus sarà inoltre disponibile anche in diretta streaming sempre sull'app di DAZN disponibile su dispositivi mobili come smartphone e tablet.

Napoli-Juventus, le probabili formazioni della partita di Serie A

Il Napoli, privo di Olivera out per infortunio alla vigilia, potrebbe confermare quasi tutta la formazione vista contro l'Atalanta con il tridente offensivo composto da Politano, Lukaku e Neres mentre in casa Juve il dubbio è tra Vlahovic e Nico Gonzalez in attacco anche se a sorpresa potrebbe spuntarla Kolo Muani dal primo minuto.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte.

JUVENTUS (4-2-3-1): JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, McKennie; Thuram, Locatelli; Yildiz, Koopmeiners, Mbangula; Kolo Muani. All. Motta.