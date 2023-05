Napoli-Inter dove vederla in TV e streaming: le formazioni della partita Napoli-Inter si gioca oggi, domenica 21 maggio 2023, allo stadio Diego Armando Maradona con fischio d’inizio alle ore 18: diretta TV e streaming su DAZN. Le probabili formazioni di Spalletti e Inzaghi.

A cura di Vito Lamorte

Il Napoli ospita l'Inter per il big match della 36a giornata della Serie A 2022-2023. I partenopei hanno conquistato già lo Scudetto ma vogliono migliorare il loro bottino di punti, oltre a vendicare la sconfitta dell'andata a San Siro; mentre i nerazzurri sono alla ricerca di punti importanti per la zona Champions League. La partita si giocherà oggi, domenica 21 maggio 2023, alle ore 18 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli con diretta TV e streaming su DAZN.

Nell'ultimo turno di campionato i ragazzi di Luciano Spalletti hanno perso in casa del Monza per 2-0 in virtù delle reti di Dany Mota e Petagna mentre la squadra di Simone Inzaghi negli ultimi sette giorni ha battuto il Sassuolo per 4-2 e si è qualificata per la finale di Champions League battendo il Milan nel doppio derby di semifinale.

Nella sfida d'andata al Meazza l'Inter aveva battuto 1-0 il Napoli grazie ad un gol di Edin Dzeko.

Le probabili formazioni di Napoli-Inter. Spalletti dovrebbe scegliere la squadra titolare con Politano, Osimhen e Kvaratskhelia a comporre il tridente. Inzaghi farà un po' di turnover anche in vista della finale di Coppa Italia: davanti ci saranno Lukaku e Correa.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Spalletti

Inter (3-5-2): Onana; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Bellanova, Barella, Asllani, Gagliardini, Gosens; Lukaku, Correa. All. Inzaghi

Dove vedere Napoli-Inter in diretta TV

La partita tra Napoli e Inter si potrà seguire in diretta TV in esclusiva su DAZN, con fischio d'inizio programmato alle ore 18:00, e si potrà seguire attraverso una Smart TV compatibile e un dispositivo come Amazon Firestick e Google Chromecast, oppure console PlayStation o XBox. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo e il commento tecnico sarà di Marco Parolo.

Napoli-Inter dove vederla in streaming

La partita del Maradona tra i campioni d'Italia e i nerazzurri potrà essere seguita anche in diretta streaming sempre con DAZN attraverso smartphone, pc, tablet e tutti i dispositivi compatibili.

Serie A, le probabili formazioni di Napoli-Inter

Spalletti potrà contare su tutti i titolari e vuole battere anche l'Inter per poter aggiungere alla casella delle squadre battute in campionato: sarebbero 19 in caso di vittoria sui nerazzurri. Politano con Kvaratkshelia e Osimhen nel tridente, a a centrocampo Anguissa con Lobotka e Zielinski. Davanti a Meret, che rientra tra i pali al posto di Gollini, ci saranno capitan Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Olivera.

Inzaghi cambierà un po' per far rifiatare i titolarissimi in vista della finale di Coppa Italia: Bellanova e Gosens sulle fasce, de Vrij e D'Ambrosio dovrebbero prendere il posto di Acerbi e Darmian. In mediana Gagliardini con Barella e Asllan. In attacco Lukaku e Correa.

