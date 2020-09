Il Napoli affronta il Genoa nel match valido per la 2a giornata di Serie A. Fischio d'inizio in orario oggi domenica 27 settembre alle ore 18:00 allo stadio San Paolo, parzialmente riaperto a mille tifosi. La squadra di Gattuso parte con i favori del pronostico, anche alla luce dei precedenti con 16 risultati utili consecutivi. Attenzione però ai rossoblu di Maran, che pur non vincendo contro gli azzurri dal 2009 hanno conquistato un pareggio a reti bianche nella scorsa stagione. La partita sarà trasmessa su Sky, ecco tutte le informazioni utili per seguire Napoli-Genoa sia in TV che in streaming.

Dove vedere Napoli-Genoa in TV e streaming

La sfida Napoli-Genoa sarà trasmessa in esclusiva in TV su Sky. Fischio d'inizio oggi alle 18:00 per il match della seconda giornata di Serie A sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport (202, 249, 251 del satellite, e 473, 483 del digitale terrestre) con telecronaca di Riccardo Gentile e Fernando Orsi. Sarà possibile seguire anche Napoli-Genoa in streaming grazie ad una buona connessione Internet, su dispositivi portatili e computer sfruttando l'app SkyGo, riservata agli abbonati all'emittente satellitare. I possessori di SmartTV potranno seguire il match anche collegandosi al servizio live e on demand NOW TV, attraverso internet e acquistando il singolo biglietto per Napoli-Genoa

Le probabili formazioni di Napoli-Genoa

In Napoli-Genoa potrebbe esserci l'esordio dal 1′ di Osimhen con il passaggio del Napoli al 4-2-3-1 a trazione anteriore con il tridente formato da Mertens, Insigne e Politano alle spalle della freccia nigeriana. Possibile candidatura ad una maglia da titolare per Lobotka con il ritorno in difesa di Mario Rui. Nel Genoa Pandev sembra al momento favorito su Pjaca che potrebbe tornare molto utile nella ripresa. Conferma dal 1′ per Zappacosta e Zajc, favorito su Behrami.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Mertens, L. Insigne; Osimhen

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, C. Zapata, Masiello; Ghiglione, Lerager, Badelj, Zajc, Zappacosta; Pandev, Destro.