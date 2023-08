Napoli-Apollon Limassol, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita amichevole Napoli-Apollon Limassol è l’ultima partita amichevole del pre-campionato dei campioni d’Italia. La partita si disputerà venerdì 11 agosto a Castel di Sangro, calcio d’inizio alle 18:30. Diretta TV solo su Sky in pay-per-view.

A cura di Alessio Morra

Il Napoli sfida l'Apollon Limassol nell'ultima amichevole pre-campionato: la partita è in programma oggi, venerdì 11 agosto 2023, alle ore 18:30 a Castel di Sagro, diretta TV e streaming in pay-per-view su Sky. Un test mediamente probante per la squadra di Rudi Garcia contro la squadra cipriota che è già in grande condizione e che sta disputando i preliminari di Champions League: gli azzurri inaugureranno la nuova stagione della Serie A il 19 agosto contro il Frosinone.

Tre vittorie e due pareggi per il Napoli in questo pre-campionato. Avvio traballante, però, per i Campioni d'Italia condizionato dagli infortuni: Garcia spera di avere a disposizione pure Osimhen, Kvaratskhelia ha recuperato, mentre Anguissa sarà assente, come Zielinski. I partenopei comunque presenteranno una formazione di tutto rispetto e probabilmente ci sarà spazio, nella ripresa magari, per il primo acquisto di questo mercato e cioè il brasiliano Natan. Difficile sia in campo invece lo svedese Cajuste, arrivato dal Reims.

Le probabili formazioni di Napoli-Apollon. Kvatatskhelia potrebbe esserci. Se il georgiano sarà in campo, sarà con Politano e Raspadori alle spalle di Simeone, favorito su Osimhen, che a causa del problema alla caviglia dovrebbe partire dalla panchina.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Rrahmani, Olivera; Lobotka, Elmas; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia; Simeone. All. Rudi Garcia

Dove vedere Napoli-Apollon Limassol in diretta TV

Alle ore 18:30 al Teofilo Patini di Castel di Sangro il Napoli affronterà nell'ultima amichevole pre-stagione l'Apollon Limassol, vincitrice del campionato di Cipro e impegnata nei preliminari di Champions League. La partita si potrà seguire su Sky, ma gli stessi abbonati della pay-tv per seguirla dovranno pagare un ticket, di 9,99 euro. Perché anche Napoli-Apollon Limassol è in pay-per-view.

Napoli-Apollon Limassol dove vederla in streaming

La partita amichevole tra Napoli e l'Apollon Limassol non sarà visibile in diretta streaming: i tifosi che vorranno seguire il match dovranno necessariamente vederlo in tv.

Amichevole Napoli-Apollon Limassol, le probabili formazioni

Rrahamani ha recuperato e ci sarà, al suo fianco ancora Ostigard. Elmas vicino a Lobotka a metà campo. Kvara probabile titolare con Simeone unica punta, Osimhen è in dubbio.

