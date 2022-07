Napoli-Anaune dove vederla in diretta TV e live streaming: orario dell’amichevole Napoli-Anaune è la prima amichevole della pre-season della squadra di Luciano Spalletti: gli azzurri affrontano i dilettanti della formazione trentina nel ritiro di Dimaro. Tutte le informazioni sul match, dove vedere la partita in tv e streaming.

A cura di Vito Lamorte

Il Napoli oggi scende in campo per la prima amichevole della pre-season 2022-2023 e affronterà i dilettanti dell'Anaune. Si tratta della prima di una serie di ‘test match' che gli azzurri sosterranno in vista dell'inizio della nuova stagione. La partita si gioca oggi alle ore 18:00 ma non sarà trasmessa in TV da nessuna emittente. Si potrà seguire la sfida in diretta streaming sulla pagina Facebook del club partenopeo.

La squadra di Luciano Spalletti è a Dimaro, dove sta lavorando in vista degli impegni ufficiali, e per iniziare a valutare lo stato di salute e l'inserimento dei nuovi scenderà in campo per la prima sgambata contro la formazione trentina, che nella scorsa stagione ha concluso al settimo posto il campionato di Promozione. Anche lo scorso anno le due formazioni si sono affrontate nel primo incontro dell'anno e gli azzurri si sono imposti per 12-0.

Nella seconda parte di ritiro, che si terrà a Castel di Sangro, il Napoli disputerà tre amichevoli contro Espanyol, Adama Demirspor e Real Valladolid ma, almeno per il momento, non ci sono notizie precise su data e orario di questi tre incontri.

Partita: Napoli-Anaune

Data: giovedì 14 luglio 2022

Orario: 18:00

Canale: –

Streaming: Profilo Facebook ufficiale del Napoli

Napoli-Anaune, dove vederla in diretta TV e live streaming

Dove è possibile vedere Napoli-Anaune? La prima amichevole della pre-season dei partenopei non sarà visibile in diretta tv perché nessuna emittente televisiva ha acquisito i diritti per trasmettere il match. La sfida si potrà seguire in diretta streaming sul profilo ufficiale Facebook del Napoli. Quindi gratuitamente i tifosi partenopei e gli appassionati di calcio avranno la chance di seguire il primo incontro stagionale.

Il calendario delle amichevoli estive del Napoli

Ecco il calendario delle amichevoli estive del Napoli. Dopo la sfida contro l'Anune, i partenopei giocheranno contro il Perugia il prossimo 17 luglio e contro il Maiorca il 30 luglio.

14/07/2022 Napoli-Anaune

17/07/2022 Napoli-Perugia

30/07/2022 Napoli-Maiorca