Napoli-Adana Demirspor dove vederla in diretta TV e streaming: orario dell’amichevole di oggi Napoli oggi sfida l’Adana Demirspor a Castel di Sagro per la prima delle quattro amichevoli internazionali che vedrà impegnati gli azzurri di Spalletti. La partita si gioca alle ore 20:30 e sarà trasmessa in diretta TV e streaming in esclusiva su Sky. Ecco le formazioni della partita.

A cura di Vito Lamorte

Il Napoli continua la sua preparazione a Castel di Sangro dove oggi, mercoledì 27 luglio 2022, scenderà in campo per l'amichevole contro l'Adana Demirspor. La sfida Napoli-Adana è la prima delle quattro amichevoli internazionali che vedrà impegnati gli azzurri di Spalletti contro Maiorca, Girona e Espanyol. L'amichevole è in programma alle ore 20:30 allo stadio Teofilo Patini e sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in streaming su Now e Facebook in pay per view. Non è prevista la diretta streaming gratuita sui canali ufficiali della società partenopea.

La squadra turca allenata da Vincenzo Montella annovera tra le sua fila anche Mario Balotelli e una vecchia conoscenza degli azzurri, Gökhan Inler: lo scorso anno ha chiuso al nono posto in classifica. Il Napoli, alla sua terza uscita ufficiale dopo le amichevoli con Anaunia e Perugia, si confronterà con un avversario tutt'altro che semplice.

Le probabili formazioni dell'amichevole Napoli-Adana: Spalletti continua a testare la sua squadra che scenderà in campo con il 4-3-3. In attacco insieme ad Osimhen, Lozano e Kvaratskhelia. Difficile vedere in campo il neo acquisto Kim.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

Partita: Napoli-Adana Demirspor

Data: 27 luglio 2022

Orario: 20:30

Canale tv: Sky

Streaming: Sky-Go

Napoli-Adana oggi, dove vederla in Tv e in live streaming

Dove si può vedere Napoli-Adana Demirspor? La gara tra gli azzurri e i turchi si può seguire in diretta Tv su Sky, che trasmetterà in esclusiva per gli abbonati tutte le amichevoli che la squadra partenopea disputerà in questa seconda parte di preparazione. La partita amichevole è disponibile anche in pay per view: gli utenti potranno quindi acquistare il ticket per la sfida. Non sarà disponibile la diretta gratuita sul canale Facebook della SSC Napoli.

Il match si potrà vedere anche in streaming su Sky-Go sui dispositivi mobili, sempre se l'evento è stato acquistato al di fuori del costo dell'abbonamento.

Le prossime amichevoli del Napoli, il calendario

Dopo le uscite di Dimaro, il Napoli ha in programma quattro amichevoli con avversari internazionali per testare la condizione fisica e valutare il lavoro svolto in ritiro anche dei nuovi. I ragazzi di Spalletti affronteranno negli ultimi giorni di luglio l'Adan di Balotelli e il Maiorca mentre nella prima settimana di agosto se la vedranno contro Girona ed Espanyol.

27/07/2022 Napoli-Adana Demirspor Kulübü

31/07/2022 Napoli-Mallorca

03/08/2022 Napoli-Girona

06/08/2022 Napoli-Espanyol