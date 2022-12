Nainggolan vicino al ritorno a Cagliari: c’è un’insospettabile regia dietro l’operazione Radja Nainggolan vicinissimo al ritorno in Italia: il Cagliari lo vorrebbe nuovamente per provare la scalata verso la Serie A. Dietro l’operazione c’è un’insospettabile regia.

A cura di Vito Lamorte

Radja Nainggolan sarà svincolato dal prossimo 4 gennaio dall'Anversa e sarà libero di accasarsi dove vorrà. Il centrocampista belga, dopo le vicissitudini degli scorsi mesi ha risolto in contratto in maniera "non brutale ma amichevole" e in questi giorni si stanno aprendo degli scenari di mercato completamente nuovi.

Ci sarebbero diversi club interessati al Ninja ma chi avrebbe premuto il piede sull'acceleratore per provare a chiudere l'operazione sembra essere il Cagliari. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'ipotesi sta diventando sempre più concreta e l'approdo sulla panchina rossoblù di Claudio Ranieri avrebbe aiutato molto la scelta dell'ex centrocampista di Inter e Roma,

Dopo la rottura di diverse settimane con l'Anversa, Radja sarebbe stato convinto proprio dal tecnico testaccino sulla centralità nel nuovo progetto del club sardo e già dal prossimo 4 gennaio potrebbe aggregarsi al resto della squadra alla ripresa degli allenamenti.

Nelle scorse ore si era parlato del Monza, che avrebbe fatto un sondaggio, ma sembra che il Cagliari sia passato avanti nel gradimento del calciatore nonostante l'idea iniziale fosse quella di dare priorità alla Serie A e ad un legame che vada oltre i sei mesi di contratto.

I sardi sono fuori dalla zona play-off, che dista però solo un punto, mentre la vetta è lontana 14 punti: il cambio in panchina da parte della dirigenza serve per dare una scossa alla squadra, che era stata costruita per un torneo di vertice con l'obiettivo di tornare subito in Serie A.

Se davvero dovesse tornare Nainggolan, allora sarebbero molto chiare le intenzioni che il Cagliari ha per i prossimi mesi.

Dopo la vittoria sul Cosenza, tanti giocatori rossoblù hanno esternato la loro gioia sui social e uno dei primi è stato Nahitan Nandez: il suo post è stato commentato da Nainggolan con un "Vamos!" che ha fatto esaltare i tifosi sardi. Può essere un piccolissimo indizio per il ritorno del belga in Sardegna? Lo sapremo presto.